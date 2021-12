Pé na Cova: segunda temporada começa 3ª na Globo

Fazer humor que diverte sem provocar risadas foi o desafio que Miguel Falabella propôs quando escreveu Pé na Cova. A aposta do autor em mostrar uma família do subúrbio carioca com integrantes esquisitos, incultos e que se atrapalham com as palavras fisgou tanto a audiência que terá uma segunda temporada a partir de terça-feira, 1º, às 23h05, na Globo.

"O Brasil tem lacunas profundas no processo educacional. As pessoas adoram essa coisa de eles não saberem o nome de nada, nunca saberem nada. É quase um diálogo de absurdo", analisa o criador e protagonista. Ele afirma que a trama sobre os personagens que vivem em função da morte, em uma funerária falida, tem a ver com uma mudança de foco de seus textos. "É um olhar afetuoso que quero lançar sobre os esquecidos. Minha ideia sempre foi fazer os Addams do Irajá. Mas queria fazer uma Família Addams contemporânea e falar dessa profunda indigência em que a gente vive."

Segundo Falabella, a resposta do público é direta e vai além das pesquisas que recebe da emissora. "As pessoas falam muito comigo. Como são muitos anos de televisão, as pessoas têm uma relação muito curiosa comigo. Elas não me veem como celebridade. Chegam com intimidade e falam com muita franqueza. Acho que o seriado está cumprindo (o papel). Se não for totalmente entendido agora, será um dia, quando o Paquistão tiver visto a luz. Mas é para isso que a gente faz arte, né?"

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

