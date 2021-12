Paulo Ricardo salva Scambo e banda segue no Superstar

A Scambo avançou para a próxima fase do Superstar. Na noite deste domingo, 17, a banda baiana ficou entre as três menos votadas da noite, com 76%, seguida por Tianastácia (70%) e The Moondogs (65%). Quem salvou o grupo foi Paulo Ricardo, que deu o SuperPasse para os baianos.

O ex-líder do RPM justificou a escolha. "É difícil. Mas é coerente o que eu vou dizer. Tianastácia, os caras já são SuperStars. Uma das maiores bandas de rock nacional hoje. The Moondogs já vem de uma tradição, provavelmente serão, em breve, SuperStars. Então, hoje eu vou dar o SuperPasse para a Scambo".

