Paulo Gustavo pode estrear em novela da Globo

O humorista Paulo Gustavo pode integrar o elenco de Falso Brilhante, próxima novela das 21 horas. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, o acordo está praticamente fechado.

Há informações de que na trama de Aguinaldo Silva e Rogério Gomes existe um personagem que ninguém faria melhor do que ele.

Quem também estão cotados para a novela é a atriz Nanda Costa e o ator Rodrigo Simas, que está no ar com Além do Horizonte.

Em seu blog, Aguinaldo Silva já andou falando sobre o novo trabalho: "É um novelão!' Isso mesmo, é um novelão como não se fazia há muito tempo, e é o que eu quero fazer agora, porque acho que é a bola da vez. Nada de firulas. Por minhas mãos o bom, velho e sempre eficiente folhetim terá sua vez de novo. Uma trama de arrepiar os cabelos, sem medo de parecer absurda demais, capaz de, no seu desenrolar, ir até as ultimíssimas consequências: é isso que lhes prometo", escreveu o autor.

