Paulo Gustavo já recusou 5 propostas da Globo, diz coluna

O humorista Paulo Gustavo parece não está mesmo interessado em mudar de emissora. Contratado do Multishow, ele já recebeu cinco diferentes propostas para projetos na Globo e não aceitou nenhuma, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Paulo Gustavo já vinha fazendo sucesso na TV com o humorístico 220 Volts, mas, depois do sucesso do filme Minha Mãe É Uma Peça, a agenda do ator vive lotada. No ar com a atração Vai Que Cola, Paulo Gustavo também viaja pelo País com as peças Hiperativo e Minha Mãe é Uma Peça, montagem que deu origem ao longa.

