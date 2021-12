Paulo Goulart morre aos 81 anos

O ator Paulo Goulart morreu nesta quinta-feira, 13, aos 81 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado internado no Hospital São José, em São Paulo. No momento de sua morte, o ator estava na companhia da mulher, a também atriz Nicette Bruno, e os filhos Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.

No final do ano de 2013, Goulart foi internado para o tratamento de um câncer na região dos pulmões. Dois anos antes, ele havia feito um tratamento para câncer nos rins.



Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório de sepultamento do ator.

