Paulo Betti vai ser blogueiro gay e venenoso em 'Império"

A última temporada de Malhação ainda estava no ar quando Paulo Betti começou a mergulhar no universo do seu próximo personagem: o blogueiro Téo Pereira. O ator, que deu vida a Caetano na novelinha vespertina da Globo, volta ao ar no horário nobre, na trama de Aguinaldo Silva, Império, que estreia no dia 21 de julho. "Estou falando com alguns blogueiros e jornalistas especializados em celebridades e televisão para construir meu personagem", conta Paulo Betti.

Sua primeira gravação na pele de Téo estava marcada para o dia da abertura da Copa do Mundo (dia 12), mas acabou sendo adiada para o dia seguinte. Além de postar notícias cabeludas em seu blog na internet, o personagem de Betti é homossexual assumido e terá uma rivalidade com o cerimonialista Cláudio, interpretado por José Mayer.

Os dois sofreram bullying na juventude por conta de serem "diferentes" dos outros garotos e pode ser até que mais para frente seja revelado que eles tiveram um caso no começo de suas vidas sexuais. Téo implica com Cláudio porque ele leva uma vida dupla. É casado e tem dois filhos, mas tem um amante homem, jovem e bonito.

Laboratório

Como parte do laboratório para o papel, o ator passou uma tarde na redação de um jornal carioca acompanhando o colunista Leo Dias, mas ele afirma que Téo não é inspirado em ninguém. Betti, aliás, mostra que até já incorporou o lado apimentado da profissão de Téo. "O ser humano normal gosta de saber quem está transando com quem, traições etc. É como um acidente na estrada: dá vontade de olhar, embora seja horrível", compara ele, confidenciando em seguida que já ficou "fulo" da vida com notícias sobre sua intimidade.

"Já fiquei fulo com coisas que saíram sobre mim. O pior é que, na maioria das vezes, era verdade (risos). Também já fui crucificado em momentos políticos porque falo demais. Depois me arrependo de me meter em algumas questões. Não leio blogs de fofoca, mas elas acabam chegando até a gente, não é? Pimenta nos olhos dos outros...", diverte-se o ator, sem completar o ditado popular.

Paulo Betti conta que Téo gosta de tomar um uísque na sua "casa redação" e que seu principal contato é com a assistente Érika (Letícia Birkheuer).

O personagem gosta do poder que tem nas mãos e vai ser malicioso e "gozador" sempre que possível. A princípio, o ator seria Reginaldo, marido de Tuane (Nanda Costa), mas, com a morte de José Wilker, Téo ficou sob sua responsabilidade.

