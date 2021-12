Paulo Betti está entusiasmado com seu primeiro papel gay

Paulo Betti, um excelente ator de teatro, cinema e televisão, está na nova novela das 21h da Rede Globo, Império, de Aguinaldo Silva. O elenco conta ainda com José Mayer, Patrícia Pillar, Marina Ruy Barbosa, Klebber Toledo, Lilian Cabral, Alexandre Nero, Drica Moraes, Adriana Birolli, Nanda Costa, Leandra Leal, Andreia Horta, Caio Blat, entre outros. A história é sobre um jogo de ambição e cobiça em família. Na trama, que estreou na semana passada, José Alfredo (Alexandre Nero) escolhe sua sucessora, que é a sua filha do meio, Maria Clara (Andreia Horta) que desencadeia uma verdadeira guerra pelo trono, como na famosa série americana Game of Thrones. Na novela, o pernambucano deixou a pobreza na sua terra Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro para tentar a sorte. Aqui Paulo Betti concedeu, gentilmente, esta entrevista, sobre as suas atividades profissionais.



Você poderia falar sobre a novela?

É a quarta vez que trabalho numa novela de Aguinaldo Silva, antes fiz Tieta, Pedra sobre Pedra e A Indomada, sempre novelas de muita audiência, ele é craque. Essa é, como ele diz, um novelão com todos os ingredientes, muita ação, muito suspense e situações de traição, maldades, escândalos, humor... Acho que vai ser um sucesso também.



Como vai ser o seu personagem?

Sou Téo, um blogueiro gay, mau e vingativo, muito desmunhecado. Estou adorando e me divertindo muito!



Qual é o núcleo do seu personagem na novela?

Ele vai infernizar a vida do personagem de José Mayer, um homem casado, com dois filhos, que tem um caso com um moço. Meu personagem foi amigo de infância dele e não admite que ele seja enrustido. "Encubado" como diz. Téo vai denunciá-lo na internet por vingança.



Algum outro projeto para o teatro ou cinema?

Estou escrevendo um monólogo para estrear em 2015, quando acabar a novela. Autobiografia Autorizada é o título. Também estou preparando o roteiro do filme A Fera na Selva, que rodarei com Eliane Giardini.



Quais outras atividades que está fazendo no momento?

Cuido da Casa da Gávea, onde toda última terça-feira de cada mês, neste é dia 29, comando um sarau aberto a todos que têm 5 minutos para mostrar seu talento. Veja em www.casadagavea.org.br. Obrigado!

