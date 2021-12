Paulinho Vilhena: "É um grande momento da minha carreira"

Aos 35 anos e quase 16 de profissão, Paulinho Vilhena confessa que está aprendendo a conviver com os dois lados da exposição - na TV e na vida pessoal. E depois de ficar afastado da televisão por pouco mais de doisanos - o último trabalho do ator foi na novela Morde & Assopra, da TV Globo - ele voltou à telinha como obandido Marco Aurélio Baroni, de A Teia, seriado que estreou no dia 28 de janeiro. Quando questionado sobre a série, Paulinho Vilhena não se furta a responder nenhuma pergunta, mas fecha a cara se o assunto é a recente separação da atriz Thaila Ayala. Aí ele não fala mesmo!

Como você descreve este personagem e como é interpretá-lo?



O projeto vem de dois anos, ou mais um pouco. Eles estavam em um processo adiantado de leitura e grande parte do elenco já estava escalado. Eu cheguei por último. Então, a minha maior preocupaçãofoi realmente ler e reler, para tentar entender essa teia maluca que a Carol (Kotscho) e o Bráulio (Mantovani) fizeram. Pedi que eles me ajudassem, porque logo na semana seguinte começaríamos a gravar. Tivemos algumas conversas em São Paulo e eles me deram um briefing sobre o arco dramático do personagem. Aí, eu fui para dentro dos capítulos.

O que se diz é que a história dele é inspirada em Marcelo Borelli, bandido que sequestrou um avião e torturou uma criança. Você buscou informações sobre isso?



Não tive interesse em pesquisar isso, apesar de saber da história dele. Deixei a minha imaginação fluir e a ficção sobressair...

Qual é o lado positivo do personagem?



Ele leva a sério a família dele. É um cara que cuida da família, provê para eles, tanto para a mulher, a Celeste (Andreia Horta) quanto para a mãe dele (Gisele Fróes). Eu fui para esse lado para humanizar o personagem e não deixar ele só como um vilão. É um cara que cuida da família e tem amor por ela.



Fez algum tipo de preparação para ele?



Na verdade, cheguei atrasado no bonde. Tive conversas com os autores, com o diretor Rogério Gomes (Papinha) e aí já partimos para as gravações.

Chegou a fazer aulas de tiro?



Não. Só quando eu era menino, que brincava no campo, de polícia e ladrão (risos).

Você assistiu a alguma série policial para se inspirar?



Não deu tempo. Agora que eu estou assistindo a Breaking Bad, que tem um pouco a ver com esse trabalho.

Ele entra no crime pela adrenalina?

Ou pelo poder. Eu posso dar várias características. Ele tem uma família abastada e não precisaria enveredar para esse lado, mas ele faz talvez por um desvio de caráter. Acho que ele se encanta pelo poder.

Você acha que atingiu a maturidade como ator? Esse é o seu grande papel?

Com certeza. Não sei se atingi a maturidade como profissional, mas é um grande momento na minha carreira.



Já tem novos projetos na televisão?

Não posso fazer nada antes do seriado. Então, se rolar alguma coisa, será depois da temporada de A Teia. Eu estava envolvido no projeto de atuar em Amor à Vida, mas a empresa e a direção decidiram que eu não deveria fazer. Eu ia fazer o personagem do Thiago (Fragoso).



Hoje você lida melhor com o assédio da imprensa?



Quando entrei na televisão, era um cara totalmente despreparado. Agora sei o que eu quero fazer, quando e como fazer. Esses 16 anos de trajetória me ensinaram muito. É mais um trabalho, mais um momento importantíssimo na minha história.

