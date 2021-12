Paula Pimenta lança livro infantojuvenil em Salvador

Paula Pimenta, autora infantojuvenil conhecida pelas séries "Fazendo Meu Filme" e "Minha Vida Fora de Série", lança seu primeiro livro, "A Princesa Adormecida", pela Galera (selo infantojuvenil da Editora Record), em Salvador. O lançamento acontece essa sexta-feira, 6, às 17 horas, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping.



Na obra, a autora apresenta uma releitura do clássico "A Bela Adormecida" e traz a história do conto de fadas incluindo elementos da contemporaneidade.

