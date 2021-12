Paula Barbosa rouba a cena na novela "Meu Pedacinho de Chão"

Gina, de "Meu Pedacinho de Chão", é a bola da vez na novela das seis da Globo. O sucesso da personagem fez com que o autor, Benedito Ruy Barbosa, avô de Paula Barbosa, que interpreta a ruiva, apostasse mais na grosseirona. Gina ganhará mais espaço no folhetim, com um triângulo amoroso entre ela, Ferdinando (Johnny Massaro) e Viramundo (Gabriel Sater).

Paula Barbosa confirma que a repercussão da personagem a surpreendeu. Mesmo ficando bem diferente quando tira a caracterização de Gina, a atriz conta que está sendo reconhecida nas ruas e o mais surpreendente é o carinho das crianças. "Elas adoram a Gina. Gostam do jeito bravo dela", comenta Paula, que já sabia que faria essa personagem desde 2009, quando sua mãe Edilene Barbosa disse que planejava fazer o remake de Meu Pedacinho de Chão e a queria no papel.

A família de Paula gosta de trabalhar unida. O irmão dela, Marcos Barbosa; a mãe, Edilene; e a tia, Edmara Barbosa; são colaboradores de Benedito. Paula, no entanto, é a única da família que gosta de estar diante das câmeras. "Tive bastante tempo para me preparar. Além das histórias em casa, eu comecei a estudar a personagem em novembro. A Gina requer mesmo um tempo para entendê-la. É o papel mais intenso que já fiz. Ela tem uma força fascinante".

Sacrifícios



Gina requer alguns sacrifícios de Paula. Ela fez uma transformação na cabeleira, colorindo os cabelos castanhos e lisos duas vezes. A atriz também colocou apliques e parou de se depilar, fazer unhas e sobrancelhas para ficar rústica como o papel requer. "Sou muito feminina e já voltei a me depilar agora. Quando acabar a novela, quero tirar o aplique e deixar meu cabelo leve, curtinho", confidencia.



Questionada se tem algo parecido com a Gina, que é muito geniosa, a ruiva conta que era muito moleca e respondona na infância, assim como a personagem. No entanto, o comportamento da "mulher homem", como foi apelidada nos bastidores da trama, está mudando. Ela vive uma metamorfose. "A postura dela mudou, pois está descobrindo a mulher que existe dentro de si. É algo muito delicado e que envolve um monte de sentimentos", diz Paula.



Antes de investir na dramaturgia, a paulista estudou direito por dois anos. Ela também tentou publicidade, fonoaudiologia e fez um curso de estética, chegando a ser dona de uma clínica. "Fiz teatro a vida inteira. Era uma coisa tão enraizada que nem me dei conta. Precisei passar por isso para entender que as artes não eram um hobby", comenta a atriz, que afirma que seu avô sempre lhe apoiou.



"No meu primeiro papel, ouvi muita gente falando que estava lá porque era neta do autor. Falavam em nepotismo. Mas eu sei o quanto ralei para chegar até aqui", desabafa.



Paula começou na tevê em 2009, quando fez Edith na novela Paraíso, de autoria de Benedito Ruy Barbosa. Depois, em 2012, veio o segundo papel em Amor Eterno Amor, de Elizabeth Jhin. Os dois trabalhos foram pequenos, mas a atriz afirma que ambos foram importantes para entender como tudo funciona numa emissora de TV.



Aos 27 anos, ela comemora o bom momento profissional e pessoal. Após o término da trama, a atriz vai se casar com o produtor musical Diego Dália. Os dois estão juntos há três anos.

