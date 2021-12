'Patrulha Salvadora" terá especiais de final de ano

Antes da claquete final de "Patrulha Salvadora", do SBT, semana passada, a equipe gravou dois episódios extras, um de ano-novo e outro de férias, que poderão ser exibidos depois que o seriado sair do ar, no fim do ano.

Nos especiais, haverá cenas de todos os episódios em flashback. Imperdível para os fãs de carteirinha da turma.

adblock ativo