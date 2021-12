Patrícia Poeta pode apresentar programa para donas de casa

Patrícia Poeta pode voltar ao ar ainda este ano. Segundo o site Notícias da TV, a jornalista está sendo cotada para apresentar um programa sobre casa e decoração, voltado para donas de casas. Nos bastidores, a atração está sendo chamada "Bem Estar do Lar" e deve entrar no programação de 2015 nas manhãs de sábado.

De acordo com a publicação, o nome da jornalista, que deixou a bancada do "Jornal Nacional", tem aparecido em todas as conversas sobre o novo programa na Globo, mas ainda não ficou definido se ela irá mesmo apresentá-lo.

O novo programa faz parte do planos da emissora de reformular as manhãs de sábado a partir de abril, quando a Globo comemora seus 50 anos. Não é de agora que se fala em edições especiais do "Mais Você", "Bem Estar" e "Encontro". As equipes dessas atrações até já estão avisadas.

