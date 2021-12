Patrícia Poeta não desistiu de ter programa próprio

Na despedida da bancada do Jornal Nacional, em 31 de outubro do ano passado, Patrícia Poeta prometeu que voltaria ao ar para se comunicar de forma mais livre e com outros conteúdos na televisão.

O retorno não estava planejado para acontecer no É de Casa, mas a jornalista vislumbrou no convite feito por Boninho, diretor de Gênero responsável pelo formato da nova revista eletrônica das manhãs de sábado, uma boa oportunidade para começar a interagir na área de entretenimento da emissora.

"Perguntei se isso poderia eliminar o meu projeto, mas os dois são totalmente compatíveis e de frentes diferentes. Então, logo quis me envolver nessa novidade", conta.

Como cada apresentador - Patrícia divide a função com Ana Furtado, André Marques, Cissa Guimarães, Tiago Leifert e Zeca Camargo - tem suas editorias mais frequentes, a gaúcha de São Jerônimo, na região metropolitana de Porto Alegre, aproveitou para pegar o assunto que mais tem a ver com seu planejamento atual de carreira: relacionamentos humanos. "Desde o convívio entre marido e mulher e mãe e filho até com pessoas que não sejam da família, quero abordar tudo", adianta.

Aceitar a vaga no programa faz com que Patrícia volte a uma rotina que enfrentou no período em que esteve à frente do Fantástico: trabalhar nos finais de semana.

Mas isso não parece uma questão tão delicada para ela. Principalmente porque, apesar de o programa de estreia contar com a presença de todos os integrantes do grupo, apenas quatro estarão no ar a casa semana. "Com isso, teremos pelo menos um sábado de folga por mês", comemora.

Sem cobrança

Nesses dez meses fora do ar, Patrícia admite que ouviu, algumas vezes, perguntas do público sobre seu retorno à televisão. Mas nunca em um tom de cobrança.

"Sou uma mulher que vai à padaria, ao mercado, à banca de jornais, não me privo de nada. Ando pouco de carro, curto fazer tudo a pé. Nesses momentos, as pessoas se sentem mais à vontade para conversar e questionavam quando aconteceria. Mas elas entenderam que esse afastamento era por uma boa causa", avalia ela, que se diz uma "dona de casa aplicada".

"Sou eu quem coloca tudo no lugar. Tenho dois homens em casa, marido e filho. Não dá para relaxar e eu gosto das coisas arrumadas e casa cheirosa", brinca. Enquanto muitos pensam que o período longe das câmeras foi de descanso e viagens, Patrícia jura que nunca trabalhou tanto como nos últimos meses.

Assim que deixou o Jornal Nacional, a Globo cedeu uma equipe para que ela desenvolvesse um projeto próprio. Decidida a ingressar na área de entretenimento da emissora, a jornalista criou roteiro, formato e concepção visual.

"Entreguei para a direção da emissora. Fiquei atuando nos bastidores. E, a partir de um momento, em dois programas diferentes. Alguns dias, me reunia com um grupo de manhã e com outro à tarde", garante ela, que pretende, no futuro, se dividir entre o É De Casa e seu programa próprio.

Sobre o primeiro contato com esse novo universo em sua carreira, Patrícia demonstra estar, de fato, vivendo um momento único. Até imaginava que, após quase um ano longe do vídeo, pudesse ser mais complicada a volta. Principalmente em um programa ao vivo. Mas todas as simulações realizadas antes da estreia do É de Casa serviram para mostrar que ela está, finalmente, no caminho certo.

"Sempre quis tratar de assuntos que não fazem parte de telejornal. Mas ficava imaginando quanto tempo conseguiríamos, todos juntos, sustentar uma conversa. Quando vimos, já estávamos há uma hora na mesa e em clima de diversão. Estou curtindo demais essa fase", diz. E não há receio que freie o otimismo de Patrícia. "Não dá para ficar só na ansiedade, porque aí a gente não faz nada. Estou feliz e pronta para aprender".

adblock ativo