Patrícia bate recorde de rejeição e é eliminada do BBB com 94,26% dos votos

Com 94,26% dos votos, Patrícia foi a sétima eliminada do Big Brother Brasil 2018 na noite desta terça-feira, 13, e bateu um novo recorde de rejeição. A sister disputava o paredão junto com os colegas de confinamento Diego (que recebeu 3,30% dos votos) e Caruso (que teve 2,44% do total de votos).

Ao receber a notícia pelo apresentador Tiago Leifert, patrícia chorou e se despediu dos outros brothers antes de deixar a casa.

Em sua trajetória no reality, Patrícia se envolveu com Kaysar - o primeiro beijo 'oficial' aconteceu na Festa Roda de Samba e os dois chegaram a movimentar o edredon. Antes dele, entretanto, ela já havia se tornado parceira de Diego, com quem formulou inúmeras estratégias de jogo e formações de Paredão.

A funcionária pública não imaginava que uma das eliminações seria falsa e Gleici, em vez de deixar o programa, foi confinada no Quarto Farol. Após ver e ouvir parte das conversas da casa, a estudante de Psicologia voltou para a casa imune e indicou Patrícia para a berlinda.

