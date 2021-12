Pastor move ação contra Globo por exibir beijo gay

O deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PSC) anunciou na tarde desta terça-feira, 4, que pretende entrar na Justiça contra a Rede Globo. Segundo os argumentos do deputado, as novelas veiculadas pela emissora "de maneira tendenciosa, atentam contra os bons costumes, com a finalidade de promiscuir e assim destruir as famílias tradicionais cristãs (católicos, evangélicos e demais segmentos da sociedade)".

Segundo informações da assessoria de comunicação do deputado, no documento que Isidório deu entrada nesta manhã, na Assembleia Legislativa da Bahia, estão pontuadas "as insistentes cenas de sexo, beijos entre homossexuais, traições conjugais, homicídios, tentativas de homicídios, assédio moral, humilhação, dentre muitas outras", que segundo o deputado "são exibidas de forma imprópria em rede aberta de televisão".

"Venho demonstrar, em nome das Famílias Cristãs do nosso Estado e de nossa Nação, meu repúdio a cenas que estimulam, de maneira acintosa, a violência, e buscam destruir conceitos éticos, morais e religiosos das famílias brasileiras e da sociedade", destacou Isidório em um comentário na sua página de uma rede social.

Com uma reunião marcada com a assessoria jurídica, ainda na tarde desta terça, o pastor busca meios de acionar a emissora judicialmente.

"O que me motivou a mover a ação contra a Globo é a mesma razão que levará a todos os homens e mulheres desta nação, que não estão contidos nessa nova família promíscua que a emissora está propagando, devem protestar. A TV se tornou uma escola de prostituição e incitação a violencia", explicou o pastor em entrevista ao A Tarde.

"É um estímulo a violência. A mídia não respeita ninguém e não tem controle. Não falo em censura mas está na hora dos governantes protegerem a família. Podem passar durante a madrugada, mas não em um horário nobre, como na novela das 21h", completou Isidório.

Entre os seus seguidores, as opiniões são contraditórias. Enquanto alguns postaram frases como "Estamos juntos em nome da família" e "Pr Isodorio me representa", outros acreditam que o deputado deveria "usar esse seu tempo para fiscalizar os desmando do Governador Jaques Wagner, para fiscalizar a super faturação das obras públicas, buscar soluções para os problemas da saúde, segurança pública e a educação".

O suposto ápice que motivou a ação foi o beijo gay entre Niko (Thiago Fragoso) e Félix (Matheus Solano) no último capítulo da novela Amor à Vida. Autoproclamado "ex-gay e ex-drogado" e pastor evangélico, Isidório já chegou a receber uma "carta de repúdio" de seu antigo partido PSB, no início do ano passado, por declarações consideradas homofóbicas.

