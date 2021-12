Participantes do MasterChef ganham R$ 400 por semana

Com 21 participantes, cada um ganhando R$ 400 por semana, estreia nesta terça-feira, 15, a nova temporada do MasterChef Brasil. De acordo com o colunista do jornal 'Agora S. Paulo', a nova temporada da competição culinária será a mais longa e terá 25 episódios.

Apesar do cachê parecer pouco aos olhos dos telespectadores, os programas das emissoras concorrentes não são tão diferentes. Segundo o colunista, os participantes do Big Brother Brasil ganham R$ 500 por semana e do The Voice, R$ 600. No entanto, a maioria acaba faturando muito mais, com a exposição na televisão.

