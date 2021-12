Participantes do BBB 14 já estão confinados

O Big Brother Brasil 14 só começa na próxima terça-feira, 14, mas os participantes do reality-show da Globo já estão confinados em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o UOL, os funcionários do estabelecimento estão proibidos de dar qualquer informação sobre os confinados.

>> Conheça os 20 participantes da edição 2014 do Big Brother Brasil

Foram hospedadas 40 pessoas do BBB, sendo que 26 são candidatos a fazer parte dos 20 que estarão na casa, e servem como reserva caso algum dos selecionados desista. Nenhum ex-BBB foi visto no grupo e Boninho, diretor da atração, já garantiu que não haverá esse recurso, utilizado no BBB 13.

Outras novidades de Boninho são que não haverá casa de vidro e não haverá camas na casa. Inicialmente, os 20 confinados terão que arranjar lugares para dormir.

