Participantes do Bake Off Brasil criam barraco durante programa

O terceiro episódio do Bake Off Brasil (SBT) vai ao ar neste sábado, 26, e duas participantes do reality culinário protagonizaram o maior barraco. Isso porque a ex-funkeira Marina, conhecida como 'Mulher Perereca', levou um molde de chifre que trouxe de casa, apesar da atração pedir que todas criassem o molde durante o programa.

De acordo com o site UOL, a concorrente Johanna achou injusta a posição da colega. “Isso aqui é uma competição. Estamos aqui para competir”, afirmou. Débora apoiou Johanna e as duas começaram a mandar indiretas para Marina. “Eu estou arretada pois aqui está cheio de falsiane”, disse. “Tem gente que quer ser esperto na prova usando molde. Aqui está todo mundo se lascando sozinho, sem ter essas ajudinhas, e ainda acha que a gente não tem razão”, rebateu Débora.

Marina não aguentou a provocação e saiu de sua bancada para tirar satisfação com Débora. “O que é que você está falando de mim aí Débora? Você não é tão autoconfiante, que se acha tanto? Eu estou aqui para dar o meu melhor e não estou preocupada com o que o amigo está fazendo ou deixa de fazer, afinal de contas eu sou uma participante e não jurado”, comentou ela, que não teve nenhuma resposta de Débora.

A ex-funkeira voltou para sua bancada e dançou. Débora não aguentou a atitude de sua concorrente e voltou a provocá-la. “O programa significa muito para minha vida. Eu não vim aqui para aparecer na televisão”, afirmou. “Fala na cara as coisas, Débora”, rebateu Marina, que voltou até a bancada.

Débora começou a chorar e pediu para as gravações terminarem. “Para a câmera. Eu não vim aqui para barraco. Se é isso me fala que eu saio da tenda”, afirmou.

