Participante relembra caso de estupro no BBB e é criticado

O brother Daniel foi criticado nas redes sociais depois de falar sobre o suposto caso de estupro que aconteceu no Big Brother Brasil de 2012. Em uma conversa sobre acusações que são feitas dentro do programa, o empresário citou a polêmica envolvendo a ex-sister Monique Amim e o ex-brother Daniel Echaniz. Para ele, a relação foi consensual.



"Eles deitaram juntos e rolou. A mulher estava muito 'doida' e rolou, o cara também estava meio 'doido', mas rolou. E no dia seguinte, a mulher falou que não lembrava de nada", disse.

O comentário do empresário não agradou alguns internautas e gerou revolta nas redes sociais.

Daniel defendeu o abuso que aconteceu no bbb com a monique amim e agora isso, nojo! — gabriela (@gabrielapbm) February 1, 2016

Daniel disse que a Monique, aquela que pode ter sido estuprada no BBB mentiu, que ela tava errada quando o cara transou com ela bêbada. — Taysh™ (@Pireliss) February 1, 2016

o que esperar do Daniel que analisou tao bem o caso da Monique ne?! nojentoo — Thai (@Thaii_bbb) January 31, 2016

Pra quem acha o Daniel muito da paz, olha esse vídeo dele e Laércio falando que Monique do BBB 12. NOJENTOS! #BBB16 pic.twitter.com/LcDnKVJEwy — Cássia (@Problematiza) January 31, 2016

Daniel falando do caso Monique e Daniel BBB 12 de uma forma escrota e machista, culpando Monique. #BBB16 pic.twitter.com/MlEJfbtspT — deniz (@chocadoney) January 30, 2016

Após ser citada por Daniel dentro da casa, a Monique Amin, se pronunciou na rede social sobre o caso.

"Que Deus ajude quem não sabe o que fala! Só eu sei a minha verdade! Só eu sei que nunca prejudiquei ninguém. Quem tem boca fala o que quer! Fazer o que? Que isso nunca aconteça com uma irmã/ mãe/filha/amiga dele! No c* dos outros é mole!", escreveu Monique, que logo em seguida foi apoiada por internautas.

Acusações

A citação de Daniel sobre o caso de estupro aconteceu durante uma conversa do brother sobre uma polêmica que está esquentando o clima dentro e fora do BBB deste ano. Tudo começou depois que Laércio, de 53 anos, disse que gostava de ficar com "novinhas" e estava namorando uma garota de 17 anos.

A sister Ana Paula não gostou da declaração e acusou o brother de pedofilia. A acusação não se restringe apenas a casa do BBB. Mulheres usam as redes sociais para criticar o designer de tatuagens e falar que ele é conhecido em Curitiba por oferecer bebidas a jovens com "segundas intenções".

adblock ativo