Participante é eliminado por ter o prato "mais feio" do "MasterChef"

O participante Vitor Bourguignon preparou um prato considerado o "mais feio" de todas as temporadas e acabou sendo eliminado na noite desta terça-feira, 16, do reality "MasterChef", da Rede Bandeirantes. Ele preparou uma sardinha assada e molho de tomate com abobrinha e berinjela grelhada.

"Pra mim, o prato está horrível, horroroso, nunca vi um prato tão feio nesse monte de temporadas do "MasterChef". Ainda tem espinho na minha boca", disse Fogaça. Já o jurado Erick Jacquin completou: "Eu estou triste por vocês. Pela lógica da história, nenhum dos dois deveria ficar, mas você errou muito, meu amigo Vitor Bourguignon".

Bourguignon estava concorrendo com Yuko e Nayane Barreto, mas não conseguiu continuar no programa. "Eu estou triste porque foi um prato muito abaixo do que eu posso fazer, e não consegui fazer o meu melhor", disse o participante.

Prato de sardinha foi o pior da competição (Foto: Reprodução | TV Band)

