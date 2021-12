Participante do MasterChef nega aperto de mão a jurado

A participante Deborah Werneck, do reality show MasterChef (Rede Bandeirantes), criou uma saia-justa na útima terça-feira, 20. O motivo do "climão" foi porque a participante não gostou de ter recebido críticas do seu prato, um fraldão grelhado e batatas salteadas com salada de agrião e redução de vinho. O chef Erick Jacquin foi cumprimentar Deborah, mas ela recusou a apertar a mão do jurado. "Isso aqui é uma brincadeira. Se tivesse feito nada ou isso, seria a mesma coisa. Estou triste por você. Parabéns", disse o chef.

Erick continuou. "Está cansada de nós?", perguntou o chef. "De forma alguma", rebateu a participante. "Não quis nem pegar a minha mão. Eu tenho que concordar com a Paola, uma hora para fazer essa m*. Parabéns", falou Erick Jacquin em tom irônico.

Com raiva, após Vitor Bourguignon ter sido elogiado, Deborah criticou os jurados. "Me desculpa, mas o Vitor é um dos piores cozinheiros que tem aqui, todo mundo fala isso. Acho que até ele mesmo se coloca nessa posição. Eu não sei. O cara fez um purê, colocou na panela... e isso é para se vangloriar?", questionou ela. Nas redes sociais, internautas comentaram a reação da participante. "Deborah é a nova vilã?", comentou um seguidor. "O MasterChef deixa todo mundo irritado", disse outra internauta. Porém, a eliminada não foi Deborah. Quem deixou o programa na última terça foi a participante Yuko.

