Participante do MasterChef abre mão de "pênis" e ganha prova

Os participantes do reality "MasterChef", exibido pela Rede Bandeirantes, tiveram que escolher entre cérebro, coração, fígado, pênis, rim, testículos ou tripa do boi para apresentar seus pratos para os três jurados na noite desta terça-feira, 9.

A participante Yukontorn Tappabutt, conhecida pelo apelido Yuko, resolveu não servir o pênis de boi, após ter aberto a panela de pressão e ter percebido que a escolha não estava dando certo. "Quando eu abri a panela de pressão, o pênis estava duro. Eu não sei o que eu ia fazer com ele. Se eu picar, as pessoas vão achar que é muito cruel na televisão. Então eu vou servir só as coisas que ficam moles", afirmou Yuko.

A participante tailandesa optou em fazer um coração com patê de fígado, cogumelo e queijo coalho. Com 60 minutos de prova, os participantes mostraram os resultados para os jurados e Yuko foi eleita a melhor cozinheira da prova, ao lado de Aderlize, Ana Luiza e Léo.

adblock ativo