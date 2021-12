Participante do BBB teve casa atingida por lama de Mariana

Muitos amigos de longe estão me perguntando meios de ajudar a cidade de Barra Longa - MG (a qual foi uma das cidades atingidas pela Enxurrada de Lama da mineradora Samarco) fiz um video no Snap mostrando como ta a situação atual e também mostro uma maneira das pessoas que estão de longe poderem ajudar. E como muita gente não tem esse aplicativo snap resolvi postar aqui no facebook também.Muito obrigado a todos. E conto com a ajuda de vocês para ajudarem a população de Barra Longa. No video não saiu mas a conta a ser depositada é:Cota & Magalhães Com LTDABANCO DO BRASILAG: 3897-0CC: 5228-0CNPJ: 04494508000144Enviar comprovante de deposito para o whatsapp de Alysson : 31 9 8408- 4607