Parabéns do SBT à Rede Globo repercute em redes sociais

O SBT publicou foto em revista da emissora parabenizando a Rede Globo na segunda-feira, 20, pelo aniversário de 50 anos, atitude que tem gerado repercussões nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Facebook, considerando interessante a iniciativa de Silvio Santos.

Próxima a comemorar cinco décadas de existência, no próximo domingo, 26, a Rede Globo tem realizado uma série de matérias especiais e inovado nos formatos dos programas. O dono do SBT, Silvio Santos, entrou no clima de aniversário da emissora concorrente e a parabenizou pelo cinquentenário.

A homenagem prestada, no entanto, ocorreu na Meio & Mensagem, revista de menor porte da emissora. Mesmo assim, a ação ganhou a simpatia dos internautas, que afirmam que Silvio Santos "é gente boa" e que "o SBT deve ser um lugar bom para trabalhar".

Que orgulho de ver uma atitude tão nobre, como essa. Parabéns SBT! Parabéns Rede Globo, pelos 50 anos! https://t.co/7NbRODku4V — Eliana Michaelichen (@Eliana) 23 abril 2015

