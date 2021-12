Para bancar Xuxa, Record cortará mais de 400 funcionários

A contratação de Xuxa pela Record vai custar caro para muitos funcionários da casa. A emissora inicia o segundo semestre com a meta de cortar 8,75% da folha de pagamento, segundo o site Notícias da TV.

Em São Paulo, cerca de 60 demissões estão previstas ainda para este mês. No RecNov, a central de estúdios no Rio de Janeiro, o clima também é de tensão. Fala-se que a emissora prevê demitir 400 profissionais. Outros 300 devem deixar a casa até o final do ano.

As justificativas para os cortes são: a queda nas receitas publicitárias, por conta da crise econômica, e o aumento de custos devido a contratação da apresentadora Xuxa Meneghel.

Ainda segundo a publicação, Xuxa tem um salário estimado em R$ 1 milhão mensal. Além disso, a partir de agosto, com o programa no ar, a Record prevê desembolsar cerca de R$ 3 milhões para cubrir os gastos com equipe e custos de produção do programa da loira.

Essa conta, no entanto, desconsidera as receitas que a apresentadora trará para a emissora.

