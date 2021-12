Paolla Oliveira vai para Angola divulgar "Amor à Vida"

A atriz Paolla Olveira revela que ainda está vivenciando as aventuras de Paloma, a mocinha de "Amor à Vida", novela da Globo que acabou no dia 31 de janeiro. É que ela está fazendo a divulgação internacional da trama. Paolla acaba de chegar de Portugal, onde representou o elenco do folhetim em uma importante premiação da televisão portuguesa, o XIX Gala Globos de Ouro. Malvino Salvador também viajou com ela na última semana de maio. Agora, Paola vai fazer a divulgação da novela em Angola, na África.

"Desde Belíssima (2005), sinto o carinho do público português. Mas, desta vez, foi uma recepção grandiosa. Eu era muito parada nas ruas, e o mais curioso é que eu era reconhecida pela voz, pois meu visual mudou. Eles falam da novela como um todo. É o tipo de assédio que a gente acha sensacional".

Paolla não deve voltar à TV neste ano. "Parece que foi ontem que saí da novela, porque ainda estou envolvida com isso. Se a gente não emenda uma trama em outra, esse intervalo para voltar pode ser maior".

O primeiro deles é a estreia de Trinta, longa-metragem sobre a vida do carnavalesco Joãosinho Trinta (1933-2011). No filme, ela é Zeni, mulher do mestre do biografado, Fernando Pamplona. "É difícil fazer uma personagem que existe, mas foi muito gostoso conhecê-la e ouvir divertidas histórias. A Zeni observa o que se passa. Ela teve uma relação quase familiar com o Joãosinho".

Joãosinho Trinta é interpretado por Matheus Nachtergaele. A produção conta a história do primeiro desfile de Joãosinho no posto de carnavalesco da escola de samba carioca Salgueiro, em 1974. O lançamento está previsto para dia 23 de outubro.

E em outubro também será lançado no Brasil o clássico A Bela e a Fera, que ganhou uma nova versão, com atores reais franceses. Paolla dubla a princesa. "Foi incrível. É a primeira vez que faço isso. É diferente para o ator dublar, porque tive de colocar a emoção de uma outra forma", comenta.

Boa forma

Em meio às viagens profissionais, Paolla afirma que o segredo da boa forma está ligado em primeiro lugar aoque se come. "Ao longo do tempo você aprende a comer melhor. Hoje em dia, não tenho mais acompanhamento nutricional, mas não cometo os excessos de antes."

A beldade, que diz ter facilidade para engordar, conta que faz exercícios no mínimo três vezes por semana. "Na viagem para Lisboa, a malhação não foi deixada de lado. Trinta minutos de corrida por dia faz a diferença. Sou a prova viva de que isso mantém a forma e te deixa muito mais feliz", finaliza.

