Paolla Oliveira é escalada para O Pequeno Buda

Fora da telinha desde o fim de Insensato Coração (2011), Paolla Oliveira voltará às novelas em setembro de 2013, em O Pequeno Buda, novela das seis substituta de Lado A Lado, que por sua vez substituirá Amor Eterno Amor, de acordo com informações do jornal O Globo.



A atriz deve ser uma das protagonistas. A história será de um pequeno Buda, que reencarnou no Brasil no corpo de uma menina, que será interpretada por Mel Maia.

A trama de Duca Rachid e Thelma Guedes traz nomes como Bruno Gagliasso, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Heloísa Perissé, Ísis Valverde e Cauã Reymond. As gravações começam em dezembro deste ano, no Tibet.

