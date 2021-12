Paolla Oliveira diz que sensualidade está na espontaneidade

Paloma, última personagem de Paolla Oliveira na TV, na novela "Amor à Vida" (Globo), ainda está na memória das pessoas. Só que agora a mocinha sofredora dá lugar a uma personagem sexy e deve incendiar o imaginário masculino, a partir do dia 26, quando o público verá a beldade em cenas quentes, que incluem sexo com outra mulher e muita nudez. Paolla é uma das protagonistas da minissérie "Felizes Para Sempre?", projeto da TV Globo que terá dez capítulos. Sua personagem se chama Denise e mora com a namorada, Daniela (Martha Nowill). Ela estuda moda e é culta. Porém, esconde da amada que trabalha como prostituta de luxo. Denise, que se apresenta para os clientes como Danny Bond (uma homenagem ao agente secreto James Bond, da saga cinematográfica 007), é complexa e cheia de conflitos. Assim como os demais papéis criados por Euclydes Marinho na releitura da minissérie "Quem Ama Não Mata", exibida pela Globo em 1982.



O autor deixa claro que não é um remake e que o público vai se deparar com uma trama nova e atual. "Essa é uma grande oportunidade na qual pude me transformar ao ponto de poder mostrar a energia que tenho", diz Paolla.

Uma personagem lésbica e garota de programa: como Denise entrou em sua vida?



Essa personagem é algo que busquei. E posso dizer que fui atrás porque fiz a primeira leitura e fui chamada para fazer um teste. Fiz a preparação e, depois, passei por outro teste. Venho buscando personagens diferentes. Esse é um discurso talvez bobo para quem está ouvindo, mas essa é uma personagem diferente e que tem desafios. Uma personagem complexa, porém as cenas de nudez não têm esse tamanho que as pessoas criam. Faz parte do nosso trabalho de ator.

Esse trabalho exigiu uma entrega imensa, certo?



Entrego-me 100% a todas as personagens que faço. Seja ela qual for, uma participação menor ou maior. Eu venho de várias personagens - vilã, comediante - mas as pessoas se lembram mais das mocinhas. Talvez porque eu tenha tido uma evolução nelas. Só que as mocinhas são tão difíceis quanto qualquer outro personagem. Porém, a oportunidade de poder fazer um trabalho diferente, como é o da Denise, também me trouxe um fôlego novo.

Denise é sedutora. Como você encontrou o tom de mulher fatal dela?



Procuro não pensar muito na questão de ser sexy ou sedutora. A maior sensualidade que pode existir é a espontaneidade. É ser o mais natural possível.

Quando você quer seduzir o que normalmente faz?

Coloco uma roupa especial, uma maquiagem mais ousada e uma preparação para aquele momento. Mas, sinceramente, na minha vida eu não fico pensando nisso.

Denise vai se envolver com todos os personagens da trama?



Com alguns. Ela se envolve mais com os personagens do Enrique Diaz (Cláudio) e da Maria Fernanda Cândido (Marília). Depois, ela acaba cruzando o caminho de outros, mas é basicamente por meio desses dois. No meio do caminho quem se surpreende é Denise, que vai criando novas relações e as coisas vão saindo do controle.

Como é fazer cenas de romance com outra mulher? Teve medo de algo?



Não! As cenas foram ótimas. As dificuldades são sempre as mesmas de um casal hétero (heterossexual). Nossa preocupação é a de como vamos passar veracidade.

Um crime passional é o grande mistério da trama. Tudo indica que sua personagem pode ser a vítima. O que você pode adiantar?



Qualquer um pode matar ou morrer na trama, e o mais legal é saber só no final. Porque as pessoas terão certeza de uma pessoa, mas essa certeza no próximo episódio pode mudar. Isso é muito legal.

Por que você acha que Fernando Meirelles (diretor-geral da minissérie) afirma que as pessoas a verão de uma outra maneira a partir deste trabalho?



Sabe o que eu acho? Que as pessoas estão na cabeça com as últimas personagens que eu fiz, e esta me deu novas oportunidades. Com a direção dele, que é incrível, e uma vontade imensa de estar na pele de uma pessoa tão complexa como a Denise, tudo isso criou uma vibração certa e deve ser disso que ele está falando.

Você usou dublê nas cenas de nudez?

Tem muitas cenas quentes, mas o que tenho para falar é que é da nossa vida a sexualidade, a sensualidade e a nudez. As pessoas veem com muita normalidade algumas coisas e, com muitos tabus e preconceitos, outras. Essas cenas contam histórias, desavenças e insatisfações. Lidei com naturalidade. Então, foi tranquilo de fazer e também vai ser agradável de assistir.

