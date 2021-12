O "Pânico na Band" resolveu dar o troco em Monica Iozzi, por conta de um comentário feito por ela, em seu perfil no Instagram, em relação às panicats. Na noite deste domingo, 18, foi ao ar uma matéria em que o repórter Christian Pior abordou a apresentadora no estacionamento de um shopping, no Rio de Janeiro, junto com as assistentes de palco Aline Mineiro e Mendigata, para tirar satisfações. "O que você falou de minhas amigas trabalhadeiras, batalhadeiras no seu Instagram sobre o quadro 'Afogando o Ganso'?", perguntou.

Em resposta, Monica sustentou sua opinião e se explicou. "Não, eu não acho legal o que vocês fazem com as meninas no quadro 'Afogando o Ganso'. Porque acho que elas ficam muito expostas, de uma maneira que não é legal", contou.

As assistentes de palco levaram presentes para a apresentadora. Entre eles, um cubo mágico e uma tartaruga, além de um vale academia de um ano. Na provocação, elas disseram: "agora você pode ocupar o seu tempo".

Ao fim, Aline, Mendigata e Monica se beijaram e o clima era de caso resolvido, mas um clip intitulado "Monica Micose" foi exibido, alfinetando novamente a humorista.

Confira o vídeo da matéria completa:

Da Redação Pânico ironiza e panicats tiram satisfações com Monica Iozzi

Confira a publicação de Moniza Iozzi criticando o quadro "Afogando o Ganso":

Assistindo um quadro chamado "Afogando o Ganso" e pensando... Que orgulho ter uma filha panicat, né? Uma foto publicada por Monica Iozzi (@monica.iozzi) em Out 9, 2015 às 6:44 PDT

