O Pânico na Band (Rede Bandeirantes) foi repreendido pela emissora nesta semana. Isso porque um dos humoristas exibiu o pênis durante a exibição do programa no último domingo, 4.

A cena aconteceu durante o quadro "Poim na Tela", quando o integrante que imita o pastor Valdomiro Santiago ficou com o pênis fora da calça no momento em que uma panicat virava de costas para ele. O órgão genital do comediante foi ao ar sem tarja.

De acordo com o "Blog do Arcanjo", do Uol, a direção da Band ficou furiosa com o episódio e mandou recado à equipe do programa ordenando que isso jamais volte a se repetir.

Ainda segundo o Blog, a direção da emissora, até então, não decidiu demitir ninguém. Porém, caso algo semelhante volte a acontecer, medidas mais drásticas poderão ser tomadas. Procurada pelo blog, a Band preferiu não comentar o caso.

Da Redação Pânico é repreendido por emissora após humorista mostrar pênis

adblock ativo