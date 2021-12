Palpite: The Walking Dead mistura terror com dramas humanos

A primeira temporada de The Walking Dead estreia na TV aberta brasileira (canal Bandeirantes) no próximo dia 13 de janeiro, sob o impacto da grande audiência obtida nos Estados Unidos desde o início da série, em 31 de outubro de 2010, e da febre mundial por zumbis, alçados à condição de novos monstros queridinhos da cultura pop. Para os espectadores da TV fechada (a série é exibida pelo AMC nos EUA e pelo Fox no Brasil), a terceira temporada de TWD, após os oito primeiros episódios (o oitavo foi exibido no dia 4 de dezembro), iniciou uma pausa (hiatus) que irá durar até 10 de fevereiro. Ao todo, a terceira temporada terá 16 episódios e foi dividida em duas partes por questões estratégicas da produção.

Para se ter uma ideia do quanto TWD cresceu em aceitação desde a estreia, a primeira temporada da série, adaptada do HQ homônimo de Robert Kirkman, teve seis episódios e uma audiência de estreia de 5,3 milhões de espectadores nos EUA. A série por lá conquistou calorosos elogios da crítica especializada e virou mania nacional, o que levou seus produtores a ampliar a segunda fase para 13 capítulos. Em 2011, TWD manteve os picos de audiência e conquistou indicações e prêmios de melhor série dramática da TV. Já a estreia da terceira temporada, em outubro deste ano, alcançou 15,2 milhões de espectadores nos EUA (10,9 na primeira exibição e mais 4,3 na reprise), quebrando um recorde da própria série - o capítulo final da segunda temporada foi acompanhado por 9 milhões de pessoas - e o recorde absoluto de audiência da TV fechada norte-americana.

No Brasil, TWD faz a Fox bater recordes de audiência constantes entre os canais fechados na faixa das 22 horas, horário em que o programa é exibido por aqui. Na estreia da segunda temporada houve picos de 1,47 pontos. Ao mesmo tempo em que os produtores e exibidores comemoram os índices astronômicos de audiência e a série cria vários produtos derivados, como dois romances apocalípticos e alguns games, legiões de fãs dominam a web e principalmente as redes sociais. TWD tem verbete na Wikipédia, um sem números de sites oficiais e oficiosos no Brasil e no exterior, e fanpage no Facebook, onde acontecem diversas discussões, farta distribuição de memes satirizando situações da série e onde proliferam muitos, mas muitos spoilers.

Drama e terror - A grande sacada de Robert Kirkman ao criar sua HQ, que embora recente, de 2003, já alcançou status de clássico do gênero, foi misturar a carnificina típica dos filmes B de zumbi (no melhor estilo A noite dos mortos vivos, 1968, George Romero) com dramas humanos e metáforas para o eterno conflito civilização x barbárie. É nítido o fato de Kirkman ter bebido em centenas de boas fontes tanto literárias quanto do cinema, da TV e do mundo dos games. Há cenas e situações em TWD que lembram a opressão e o desalento dos contos de terror como Eu sou a lenda, escrito em 1954 por Richard Matheson, ou mesmo por aqueles escritos por Edgar Allan Poe no século XIX. E há algumas associações a games de sucesso como Resident Evil, mas embora a história parta de um apocalipse zumbi, não é nem de longe mera imitação.

Transposta para a TV, TWD ganhou ainda mais consistência e profundidade com a escolha de um elenco afiado e totalmente entregue ao destino dos personagens. A série causa uma mistura de medo, repulsa, piedade e ansiedade no expectador, que sofre com cada reviravolta e vibra, de maneira catártica, com cada zumbi ou humano do mal que é abatido.

Em resumo, para quem ainda não conhece a série, TWD se passa após uma praga (supostamente causada por um vírus) que transformou praticamente toda a humanidade em zumbis. O drama é focado em Rick Grimes (o ator britânico Andrew Lincoln), um policial que levou um tiro em uma perseguição a bandidos pouco antes do início da praga zumbi e que acorda no hospital deserto para descobrir que o mundo como ele conhecia acabou. Rick então parte em uma jornada desesperada para encontrar a família, que acredita ter escapado da zumbificação, e no caminho junta-se a um grupo de sobreviventes que luta contra os mortos e contra vivos hostis.

Algumas convenções - Mais do que explicar como, onde e por que a praga zumbi começou e disseminou-se tão rapidamente, a série foca na luta diária pela sobrevivência dos últimos humanos na Terra e na tentativa desses de manter valores morais e éticos em um mundo desolado. O drama cresce de uma temporada para a outra, da mesma forma que aumenta a tensão pelo destino dos personagens. Assistimos a um embrutecimento da humanidade, reduzida ao instinto animal básico de sobrevivência. Assim, personagens com perfil pacifista se veem diante de situações limite de tal natureza complexa que acabam por permitir que aflore uma espécie de violência atávica.

Há um certo maniqueísmo de mocinhos x vilões em TWD, mas cada personagem tem seus momentos de luz e de sombra, agindo tanto por instinto primitivo quanto com base nas crenças que traz da sua outra vida, antes do apocalipse. Então, quem era preconceituoso ou gostava de levar vantagem sobre os demais quando o mundo ainda existia continua e até agrava o mesmo comportamento. Outros, que tinham o dom de cuidar, liderar ou que defendiam justiça e igualdade, ao mesmo tempo em que lutam contra as adversidades, enfrentam o conflito interno de não permitir que a barbárie reinante mate sua essência humana. No entanto, até mesmo o vilão mais sinistro de TWD pode surpreender ao revelar fraquezas, sutilezas de pensamento e comportamentos inesperados.

Ainda assim, a série não deixa de cair em algumas convenções, como por exemplo, a punição ao melhor amigo e à esposa adultera ou a condenação moral às mães que optam por abortar, ao invés de permitir que seus bebês nasçam em um mundo destroçado. Embora liberado em alguns estados norte-americanos, o aborto enfrenta muita militância tanto em prol quanto contra, sobretudo da ala mais conservadora do povo estadunidense e o peso ideológico da religião protestante se faz sentir em algumas soluções encontradas pelos roteiristas para resolver os conflitos da série que mexem com os tabus da sociedade.

Essas concessões às convenções, porém, não tiram o mérito da série, que se mantém em curva ascendente tanto da audiência quanto da qualidade das histórias mostradas em cada episódio e do aprofundamento no perfil dos personagens. Ao público da TV aberta no Brasil, resta saber as reações com a chegada de TWD em janeiro próximo. Enquanto isso, o público da TV fechada aguarda impaciente o fim do hiatus da terceira temporada, em fevereiro. O oitavo capítulo terminou em um anticlímax de causar taquicardia e o que os fãs esperam é um retorno ainda mais dramático, violento e intenso em conflitos.

adblock ativo