Palpite: Salve Jorge precisa desenrolar a trama

Assim que Salve Jorge foi anunciada como a substituta de Avenida Brasil no horário nobre da Globo, os mais atentos à TV - isso inclui tanto o público em geral quanto à crítica - sabiam que Glória Perez carregava um grande desafio pela frente. A quase um mês no ar, a autora da nova novela das nove tem a missão de conquistar os fãs "órfãos" de Carminha (Adriana Esteves) e sua turma, que, pelas redes sociais, ainda fazem burburinho reclamando da ausência que a trama faz. Glória, o diretor Marcos Schechtman, e companhia, precisam trabalhar em cima de alguns fatores negativos de Salve Jorge.

Quando se decide escrever uma novela, o autor deve se concentrar nos primeiros 20 capítulos, que é quando a trama ganha o público. Os autores Benedito Ruy Barbosa, Aguinaldo Silva e João Emanuel fazem isso muito bem, criando uma espécie de minissérie nos primeiros 15 capítulos das suas novelas, e funciona. Depois, a novela pode até cair num lenga-lenga, mas o público já está preso à paixão por aqueles personagens.

Em Salve Jorge isso parece não acontecer. O que está em jogo aqui não é o mau desempenho da novela no quesito audiência. É bem verdade que Salve Jorge tem média de 31 pontos no ibope, número abaixo da meta que a Globo estabelece (a média do horário é 40 pontos) e isso poderia ser reflexo de alguns problemas do folhetim. Mas, nos tempos de hoje, o ibope não é ciência exata. Vários outros elementos sempre devem ser considerados quando se pretende estabelecer comparativos sobre o desempenho de produtos, mesmo similares em sua essência.

Independentemente da qualidade de cada trama, é necessário considerar, em primeiro lugar, em quais condições uma e outra foram colocadas no ar. João Emanuel estreou no fim de março, início do outono e em situação climática mais favorável em relação a Glória, que entrou no meio de uma primavera muito quente, horário de verão e horário político. Época conturbada. Não parece, mas esses são detalhes que provocam alterações importantes, tanto na vida, como no cotidiano das pessoas. Nesses tempos citados, a maioria dos telespectadores fazem tudo, menos assistir TV.

Mas quem assiste, logo percebe: Salve Jorge precisa desenrolar o roteiro. A novela não tem a mesma agilidade da antecessora, o que a faz, até então, ser rejeitada por aquele público que se acostumou com as reviravoltas e trunfos que João Emanuel Carneiro descarregava capítulo a capítulo de Avenida Brasil.

A personagem de Nanda Costa, Morena, por exemplo, está demorando demais para cair nas mãos da máfia de Lívia (Claudia Raia) e finalmente passar maus bocados na Turquia, sendo traficada e consequentemente obrigada a se prostituir. É verdade que ela precisou conhecer Téo (Rodrigo Lombardi), ter um motivo para abandonar o Brasil, mostrar as dificuldades que têm em criar o filho pequeno e por aí vai. Só que, ainda assim, isso poderia ser contado em uma semana ou menos. Falta dinamismo.

O outro ponto é que falta mais clareza nos personagens e em seus conflitos. São tantos tipos em Salve Jorge (estima-se 100), que o espectador não sabe por quem torcer, fica confuso e, consequentemente, não sabe quem deve ser amado ou odiado. Essa demora de Glória em apresentar a história para o telespectador, assim como trazer às tramas excessos de personagens, não vem de hoje. As mais recentes América e Caminho das Índias explicam bem isso.

Grupos de discussões sobre a novela, prevista para o mês que vem, devem ajudar Salve Jorge a encontrar o tom. Geralmente é a partir do capítulo 30 que é discutido o rumo que a história vai tomar, quais personagens estão funcionando e que viradas pretende fazer. Novela é o único exemplo que se conhece na TV, onde o ator é co-autor, o público é co-autor, todo mundo é co-autor porque o trabalho e o olhar de cada um vai modificando a trama por ser obra aberta. Às vezes, o efeito surte imediatamente, em outros casos, o público simplesmente não quer ver e não tem estratégia, grupo de discussão ou reza para São Jorge que o faça mudar de ideia.

