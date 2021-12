Palpite: Ritmo eletrizante na primeira semana de Amor à Vida

Os primeiros capítulos de Amor à Vida, novela de Walcir Carrasco que estreou na segunda-feira, 20 de maio, são marcados por um ritmo eletrizante, núcleos bem construídos e histórias que parecem não perder o fôlego tão facilmente, exatamente como foi visto no fenômeno Avenida Brasil. Desde o primeiro capítulo, uma sequência frenética de cenas fortes e importantes para o desenrolar da trama, acompanhada por uma câmera de mão e produzida por uma edição caprichada, deixou o telespectador sem tempo de respirar.

Carrasco, após colecionar sucessos no horário das seis e das sete da Globo, como Chocolate com Pimenta (2003) e Caras e Bocas (2009), agora carimba o passaporte para o horário nobre da emissora e tem a missão de recuperar o público que abandonou a antecessora Salve Jorge e de cativar o telespectador mais ávido e exigente de Avenida Brasil.

Nas cenas analisadas até esta terça-feira, 28, os capítulos foram turbinados com histórias que talvez no ritmo mais lento de costume do renomado autor Manoel Carlos durassem meses para acontecer. Numa tacada só, a personagem de Paolla Oliveira, a Paloma, mentiu para os pais, decidiu fugir com Ninho (Juliano Cazarré), descobriu que estava grávida, escondeu a gestação, deu à luz no banheiro de um boteco em São Paulo e teve o bebê roubado pelo irmão e vilão da trama Félix (Mateus Solano) que, em seguida, jogou a criança sem dó e nem piedade em uma caçamba de lixo.

Enquanto tudo isso acontecia, Bruno (Malvino Salvador) perdeu a mulher, Luana (Gabriela Duarte), e o filho durante o parto. É nesse momento complicado que ele encontra a filha de Paloma no lixo e, sem pensar duas vezes, resolve criar a menina. Numa passagem de tempo de 12 anos, Paulinha (Klara Castanho) agora é uma menina crescida e mantém uma relação de carinho e companheirismo com o pai adotivo, que ela porém acredita ser seu pai biológico.

O destino resolve unir os três. Após sofrer um acidente, Paulinha é atendida por Paloma, que agora é pediatra do Hospital San Magno, pertencente à sua família. Pouco tempo depois, mais próximos, acontece o primeiro beijo de Bruno e Paloma. Os dois começam a namorar e a mocinha se aproxima cada vez mais de Paulinha, sem imaginar que a menina é sua filha desaparecida, numa estratégica dramatúrgica como há muito tempo não se via em telenovela.

Walcir Carrasco conseguiu, em sete capítulos, contar o que quer mostrar ao público sem ser tão didático. Não houve, em momento algum, apresentação de personagens de forma longa e chata, como parece ser obrigatório nos primeiros capítulos da maioria das novelas.

Ao invés disso, ofereceu de cara uma história cheia de personagens fortes, graças à escalação de elenco de Wolf Maya, que traz Paolla, visivelmente entregue ao personagem; Solano, inteiramente divertido e à vontade vivendo um vilão homossexual cheio de diálogos cômicos e afiados; e Cazarré, que passa naturalidade a cada cena em que interpreta. Esses são três grandes nomes que reinaram desde a estreia. Juntos ou separados, o trio dá o tom que a novela precisa. Os atores Antonio Fagundes e Susana Vieira, vivendo um casal na trama, conseguem passar para o público, ainda que subentendido, que os dois guardam muitos segredos e situações mal-resolvidas.

A impressão que se tem ao assistir Amor à Vida é que, com esse ritmo intenso a cada capítulo, ainda assim há muito por vir. A nova novela das 21h estreou com uma história que tem todos os ingredientes para agradar quem gosta do folhetim clássico e ao mesmo tempo cheio de toques inovadores. Foi isso que o autor mostrou nesses primeiros capítulos. E é isso que o telespectador espera ver nos próximos sete meses.

Audiência - A primeira semana de Amor à Vida registrou a mesma média de audiência de Avenida Brasil: 34 pontos. Com isso, a trama de Carrasco supera a antecessora, Salve Jorge, em um ponto. A marca alcançada coloca o folhetim à frente também de Passione e Insensato Coração. O melhor resultado das 21h, no entanto, nos últimos tempos, é dividido por Fina Estampa e Viver a Vida. Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na grande São Paulo, são prévios e fornecidos à coluna pelo Ibope.

