Palpite: Piadas velhas esgotam programas do Casseta e Didi

O ano de 2012 chega ao fim com a Rede Globo anunciando a extinção de dois programas: Casseta & Planeta Vai Fundo e As Aventuras de Didi não vão mais fazer parte da grade de programação da emissora em 2013. Os baixos índices de audiência das duas atrações foram decisivos para o fim. Mas será que, a despeito dos números do Ibope, os programas vão fazer falta? De maneira nenhuma.

Casseta & Planeta Vai Fundo foi uma tentativa frustrada da turma do Casseta em voltar à televisão após o fim do Casseta & Planeta, Urgente!, em 2010, programa que já tinha perdido o gás antes mesmo da morte do humorista Bussunda, tido como um dos mais inteligentes do grupo. Os seis integrantes restantes tiveram então um ano e meio para pesquisar novos formatos e ideias.

Eis então que, em abril de 2012, surge Casseta & Planeta Vai Fundo, programa que lembra o anterior, com a diferença de ser temático. A cada semana, um assunto era o fio condutor das esquetes da atração. Para atrair o público da internet, contrataram o jovem Gustavo Mendes, conhecido por imitar a presidente Dilma Rousseff em um canal do Youtube. Na cota feminina do grupo, saiu Maria Paula e entraram a ótima Miá Mello e a insossa ex-BBB Maria Melilo

De nada adiantou. As piadas continuaram velhas, apesar do frescor que Gustavo e Miá trouxeram, sendo os responsáveis pelos melhores momentos do programa. Beto Silva, Cláudio Manoel, Hélio de la Peña, Hubert, Marcelo Madureira e Reinaldo já demonstravam cansaço e não deveriam ter retornado com algo que não faz rir como antigamente, nem é ousado, uma das marcas registradas do grupo. O humor deixou de ser ácido, capaz de deixar os políticos desconsertados, em uma época na qual os humoristas do CQC ainda eram adolescentes.

O sexteto se transformou em um grupo no qual a piada mais "original" era a do seringueiro "que tira leite do pau" e a de que os gaúchos são homossexuais e os baianos, preguiçosos. Envelhecer, definitivamente, não fez bem a eles.

E nem a Renato Aragão, o humorista que, há 48 anos, dá vida a Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgina Mufumo. Após o fim dos Trapalhões, com as mortes precoces de Zacarias, em 1990, e Mussum, em 1994, Didi brigou com Dedé e apostou em uma carreira-solo na própria Globo. Ele protagonizou diversos programas até chegar em Aventuras de Didi, que começou em 2010 e também será encerrado em 2013.

Contando com um elenco muito fraco, composto por Dedé, com quem Renato Aragão reatou a antiga amizade, Jacaré (ex-dançarino do É o Tchan), Daniel Del Sarto, Douglas Silva (o Dadinho de Cidade de Deus), Marcelo Augusto e Tadeu Mello, o programa é constrangedor. Tadeu Mello tenta ser uma cópia de Zacarias, imitando, sem sucesso, a inocência e até a voz fina do antigo personagem.

O roteiro é praticamente o mesmo: o grupo se reúne para pregar uma peça em Didi e, no final, ele se dá bem e vira o jogo, deixando todos os outros irritados. Se o elenco fosse bom - e os roteiristas também - isso poderia render boas risadas. Uma prova disso é que, ao assistirmos aos filmes de Chaplin realizados na década de 30, ainda somos capazes de rir com a comédia pastelão. No caso de Aventuras de Didi, só causa constrangimento.

Os dois programas humorísticos vão sair da grade de programação sem deixar saudades. A Globo agora parece que aposta em sangue novo. Marcelo Adnet, que está prestes a sair da MTV, já é dado como certo na emissora para ocupar a faixa dominical do programa Aventuras do Didi. Já o horário do Casseta & Planeta, 23h, às sextas, ainda não tem um substituto.

*A coluna Palpite, publicada sempre às terças-feiras no portal A TARDE, faz uma pausa devido aos feriados de Natal e Réveillon e deixa de ser publicada nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. A Palpite estará de volta após as festas. Até lá!

