Palpite: Guerra dos Sexos traz discurso datado

A conquista da igualdade de direitos entre os sexos na nossa sociedade ainda é questão de ordem, mas já faz um bom tempo que o feminismo busca novos instrumentos de luta e uma abordagem menos radical, porém enfática, nos discursos e nas ações que pedem a equidade no reconhecimento dos direitos e deveres de homens e mulheres. O objetivo principal não é, como algumas instâncias radicais ainda apregoam, ceder terreno ao "adversário" com um "amolecimento no combate"; mas mostrar que, antes de serem antagonistas, homens e mulheres são os lados de um mesmo indivíduo, o humano.

Educar os meninos e as meninas de agora para compreenderem-se e respeitarem-se ainda é tarefa árdua, principalmente porque o machismo teima em perpetuar-se em discursos subliminares, mas na maioria das vezes, de forma escancarada, vide letras de música, revistas e pseudoliteratura autodenominadas do "universo feminino". Mais do que mudar a mentalidade dos homens em relação às mulheres, é preciso mudar a forma como muitas mulheres veem a si mesmas e às outras.

Diante dessa tentativa de mudança de paradigma, inclusive com estudos que enfatizam uma terceira via e novas leituras mais abertas, respeitosas e diversificadas para a sexualidade humana, uma novela que, em pleno 2012, re-edita a clássica disputa de gêneros, nos moldes de determinar quem é superior a quem, calcada apenas em determinismo biológico, aparenta um viés caricatural, estereotipado e datado.

Se em 1983, quando foi lançada pela primeira vez, Guerra dos Sexos (texto de Sílvio de Abreu com a colaboração de Carlos Lombardi) divertia justamente por apostar nos extremos da masculinidade e da feminilidade enquanto identidades, nos dias de hoje, posturas extremas costumam ser lidas como intolerantes e com isso, o discurso perde parte considerável de sua força. Apresentar os homens como machões empedernidos e preconceituosos e as mulheres como guerrilheiras, quase amazonas à beira da próxima TPM, deixou de ter graça, visto que o mundo já não precisa nem de uns e nem de outras.

O misógino encarnado por Otávio/Bimbo, se na pele de Paulo Autran levava ao riso e até a certa reflexão a partir do exagero, na de Toni Ramos causa repulsa. Prova de que re-editar a fórmula sem atualizá-la não deu certo é que a rede Globo, emissora responsável pelas duas versões da novela, tem adotado como prática re-escrever e regravar cenas continuamente, numa tentativa em agradar uma audiência que teima em não corresponder: o remake de Guerra de Sexos, que entrou no ar em 01 de outubro passado, não alcança a casa dos 30 pontos no Ibope desde a estreia. O máximo que conseguiu foi chegar a 27.

A novela se mantém muito aquém da popularidade de sua antecessora, Cheias de Charme (média de 32 pontos no Ibope). Segundo pesquisas encomendadas pela própria Globo desde 2010, com a fraquíssima Tempos Modernos, a audiência do horário das 19h não preocupava tanto a emissora dos Marinho.

A Charlô/Cumbuca de Irene Ravache, uma grande atriz, se esforça, mas não detém nem metade do carisma daquela vivida por Fernanda Montenegro na primeira versão. O discurso da personagem de Irene, que insiste no tom fora de moda do "vamos queimar o sutiã na praça", transformou Charlô, de brilhante estrategista, em uma chata histriônica.

E o que dizer da dupla Roberta Leoni e Nando? Vivida em 1983 por Glória Menezes, Roberta era leve e engraçada, mas sem deixar de mostrar seu viés dramático quando a ocasião se apresentava, tamanha a versatilidade da atriz. Hoje, na pele de outra Glória, a Pires, a empresária parece perdida na trama. Com todo o respeito pela trajetória de Glória Pires, esse papel não é e nem nunca foi para ela. Já Nando, que com Mário Gomes, nos anos 80 no auge da beleza, era o brucutu mais adorável do Brasil, com Reinaldo Gianecchini é só mais um galã na história. Sem falar que falta a tão famosa química entre o casal. Glória (Menezes) e Mário Gomes literalmente botaram fogo no horário, com uma paixão tórrida e cenas divertidíssimas. Já Glória (Pires) e Giane não possuem a mesma intensidade.

Mexer nos clássicos é sempre um risco e há que se reconhecer a coragem da emissora em re-editar um dos seus maiores sucessos. A aposta foi alta, vide o elenco estelar reunido nesse remake, mas as memórias afetivas da geração que na adolescência acompanhou avidamente a primeira Guerra dos Sexos ganharam a luta contra a novidade de rever a novela regravada.

São quase 30 anos que separam a original do remake e o discurso da trama, embora ainda pertinente em tempos de estatísticas alarmantes de violência contra a mulher, envelheceu no seu formato e na abordagem.

Se em 1983 a letra da música de abertura, na voz do grupo The Fevers - "Cheguei, para conquistar o mundo..." -, tinha razão de existir diante da necessidade de as mulheres serem reconhecidas tanto na identidade quanto nas capacidades e competências, hoje, já chegamos e conquistamos. O que queremos agora é o reconhecimento, sem armas nas mãos, de direitos que sempre foram nossos desde o início dos tempos.

