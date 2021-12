Palpite: Erro em Salve Jorge não é o único das novelas

Virou manchete em quase todos os sites de fofoca e naqueles especializados em novelas ao longo das últimas semanas, o lapso de memória dos personagens Mustafá (Antonio Calloni) e Morena (Nanda Costa) que, ao se reencontrarem, após o turco comprar a jovem traficada das mãos da máfia, agiram como se nunca tivessem se visto. Quem acompanha a novela das 21h, Salve Jorge, da Rede Globo, sabe que os dois já haviam se encontrado em um momento anterior da trama. E de nada adiantaram as justificativas, via twitter, da autora Glória Perez: telespectador não é bobo e mesmo para aqueles de memória curta, a internet está aí para apontar o dedinho virtual para qualquer falha de roteiro.

O erro de Perez em Salve Jorge, porém, não é único. Outras novelas da autora também apresentaram furos que não passaram despercebidos à audiência. A justificativa é que novela é uma obra aberta e além disso leva muito tempo no ar, tem muitos personagens, errar é humano e os autores podem se perder no meio de tantos capítulos. Só que o telespectador espera sempre mais e não admite falhas. Novela, mesmo sendo ficção, precisa ter verossimilhança. É uma espécie de jogo, o telespectador sabe que aquilo ali na tela é uma encenação, mas ele quer comprar "a verdade do drama". Qualquer tentativa de substimar sua capacidade de entender uma narrativa lógica e bem encadeada gera reclamações.

Glória Perez, na sua conta de Twitter, resolveu se manifestar sobre o caso neste último final de semana e disparou: "Curiosos: Mustafá NÃO conhecia Morena, ele viu Morena no banheiro quando estava atento à menina que morreu. Ninguém lembra da pessoa que estava do seu lado no meio de um tumulto: aliás é comum a gente não lembrar nem de pessoas que conviveram com a gente em alguma época. Quem é que não ouviu a pergunta saia justa: tá lembrando de mim? Afff", justificou.

O problema é que, quem acompanha a novela, sabe que na cena que foi ao ar em 22 de janeiro, Mustafá ampara Morena quando ela se desespera ao ver a amiga Jéssica morta no banheiro, durante o desfile da vilã Lívia (Cláudia Raia). Não tem como não lembrar, diz o sentido de verossimilhança do telespectador, de alguém que esteve tão próximo em uma situação trágica. A psicologia explica justamente o contrário da defesa de Glória Perez no seu microblog. Ou seja, os traumas e as situações a ele associados tendem a ser lembrados, mesmo que superficialmente. Logo, Morena e Mustafá teriam no mínimo, para fazer sentido dentro da "verdade da novela", de se reconhecerem, mesmo que não houvesse ainda uma "intimidade" entre eles.

Salve Jorge deu uma boa virada nos últimos capítulos e ganhou mais agilidade, mas a falha de continuidade acabou gerando mais bafafá nas redes sociais do que o novo fôlego da novela. A tentativa de explicação de Glória Perez também repercutiu mal, antes a autora tivesse seguido em frente, sem alimentar a polêmica. Ou então reconhesse o erro e pedisse desculpas, porque telespectador detesta sentir-se subestimado.

Ops, falha nossa! - Erros de continuidade em novela é mais comum do que se imagina. Em Caminho das Índias, também de Glória Perez, Dr. Castanho, interpretado pelo ator Stênio Garcia, concede uma entrevista para uma jornalista. O telespectador vê, na imagem da câmera, que a numeração colocada no visor, para demonstrar quanto tempo a fita já havia sido gravada, muda entre as sequências. Primeiro aparece que a fita havia gravado 17 minutos. Na sequência, existe um corte para a jornalista e então volta a mostrar a imagem do gravador. Por incrível que pareça, o relógio marca apenas nove minutos de gravação.

Em Insensato Coração (2011), a equipe de continuidade da trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares errou na exibição da placa do carro da personagem Clarice (Ana Beatriz Nogueira). O carro dela, antes de um acidente, tinha placa KYB 5570 e, depois do capotamento, KWU 2330.

Em produções da Rede Record, a falta de atenção provocou um mico técnico. Em Poder Paralelo (2009), de Lauro César Muniz, um traficante conversa na praia com um policial corrupto. O público vê, no reflexo dos óculos escuros do policial, toda a equipe de filmagem, além dos equipamentos e os cabos no chão.

Os exemplos não param por aí, isso porque em televisão, o recomendável, nas mais diferentes produções, é sempre ampliar o campo de observação, para não se cometer erros pontuais que acabam prejudicando o conjunto. Salve Jorge, por exemplo, deve usar lupa, uma vez que a novela apresentou problemas de ritmo desde o começo. Novela das nove é, e sempre foi, um dos produtos mais vistos e comentados da televisão brasileira. Qualquer erro, por menor que seja, acaba chamando mais atenção do que a trama em si, porque cai na boca do povo e, muitas vezes, não tem volta, nem com explicações via Twitter.

*Colaborou Andreia Santana

