Palpite: Emissoras cansam com reprises na TV

Existe uma tradição em emissoras como Globo, SBT e Record, em reprisar programas, seriados e novelas. A iniciativa não teria o menor problema se, ao menos, o "vale a pena ver de novo" dessas emissoras, no mínimo, seguisse um critério de bom senso. Mas o fato é que as reapresentações escolhidas, aqui limitamos as re-reprises e atrações recentes, não empolgam tanto. O telespectador, de tão cansado em assistir as mesmas coisas, decora passagens, sequências, trechos do roteiro, escalação do elenco e personagens.

A direção da Record, aparentemente pouco preocupada com o que leva ao ar, entende bem do assunto. Simplesmente por causa da baixa audiência registrada, especialmente nesta última temporada, resolveu antecipar o final da novela teen Rebelde. O preocupante é que o encerramento da novela, que estava prevista só para início do ano que vem, aconteceu de uma hora para outra. Para tanto, Rebelde foi repicada, editada e retirada do ar às pressas na última sexta-feira (12). O público que costumava ver a novelinha vai ter que se contentar com a reprise de Rei Davi, que a emissora empurrou para a próxima segunda-feira (22), menos de seis meses depois de sua exibição inédita.

A emissora de Edir Macedo decidiu levar novamente a história ao ar naquela velha tentativa de barrar alguma produção da Globo. A minissérie dessa vez vai enfrentar a estreia da nova novela das nove da concorrente: Salve Jorge, que também estreia no dia 22. Entre os motivos, a Record explica que a volta de Rei Davi deve-se ao fato da trama ter garantido o primeiro lugar da Record em alguns capítulos, assim como a deixou em segundo lugar garantido em outros.

Já o SBT tem todas as Marias de suas novelas mexicanas estacionadas na programação. Só para citar, a novela Maria do Bairro, recentemente exibida, passou pela bendita grade da emissora pela quinta vez. Parece piada, mas não é. Maria Mercedes, no ar atualmente, emplaca a terceira reapresentação do drama protagonizado por Thalia. A novela é levada ao ar com uma produção digna dos anos 90, com imagem desbotada, e uma dublagem nada interessante. E por aí não para, só para citar como exemplos, ainda re-reprisam Marimar, A Outra, A Usurpadora, Esmeralda, Chaves, Chapolin Colorado... Um verdadeiro baú.

A Globo também anda investindo nesse tipo de negócio. Ninguém sabe explicar o porque, já que a emissora carioca emplaca três horários de novelas inéditas o ano inteiro e, logicamente, não tem necessidade de reapresentar a mesma novela em menos de dez anos. A emissora dos Marinho insiste, por exemplo, em re-reprisar Da Cor do Pecado na faixa Vale a Pena Ver de Novo.

Como candidatas a vaga estavam novelas nunca antes vistas na sessão, como Meu Bem Querer (1998), O Beijo do Vampiro (2002), O Profeta (2006) e Páginas da Vida (2006). A escolha por Da Cor do Pecado talvez seja explicada pela repercussão que a trama teve, pela boa equipe técnica dificilmente vista no horário das sete, e por ter sido uma das maiores audiências do horário da Globo, além de claro, ser assinada pelo autor João Emanuel Carneiro, autor do sucesso Avenida Brasil, às 21 horas.

No caso da Globo, as tramas mais pedidas e desejadas pelos telespectadores no horário da tarde são as mais negadas pelo Ministério da Justiça. As novelas enfrentam as pressões da classificação indicativa. A Globo não pode exibir novelas como Celebridade, A Favorita, Porto dos Milagres e outras da faixa das 21h em horário onde deve vigorar a classificação para todos os públicos. Ou seja, o Ministério não deixa porque tem criança assistindo.

As emissoras devem ter lá suas razões para escalar tramas mais recentes e essas escolhas estão longe de agradar a gregos e troianos. Mas é aquela velha história: se o programa não atende o gosto do público em geral, com o tempo o telespectador cansa e zapeia outros canais até encontrar algo inédito.

