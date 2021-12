Palpite: elenco numeroso prejudica narrativa das novelas

Com um elenco estelar, e várias tramas paralelas, Silvio de Abreu fez sua estreia no horário das 20h, da Globo, em 1990, com Rainha da Sucata, após um longo período de sucesso com comédias, às 19h. Ele não queria perder a sua marca, a comédia, e ainda pretendia acrescentar o drama costumeiro do horário nobre. Nos dias de hoje, Rainha da Sucata é lembrada como uma trama bem-sucedida, mas os envolvidos na produção dela, em especial os diretores Jorge Fernando e Fábio Sabag, sabem o sufoco que foi o começo.

Em pouco tempo no ar, logo ficou claro o problema da novela: Rainha da Sucata exagerou no número elevado de personagens e mistura de gêneros. Quem eram os vilões? Onde terminava a comédia e começava o drama? Quem deveria ser amado e odiado? O telespectador se sentia tonto. O elenco se dava ao luxo de reunir muitos atores renomados, como Regina Duarte, Tony Ramos, Glória Menezes; e ícones da teledramaturgia brasileira, caso de Fernanda Montenegro, Marília Pêra e Antônio Fagundes, entre outros. Todos, como não poderia deixar de ser, davam um show de interpretação.

Silvio de Abreu, com muitos personagens na manga, chegou a confessar em entrevistas que ele não sabia como contar tantas histórias e admitiu também não saber lidar com a superlotação do elenco. O público reagiu, no início, com audiência muito abaixo do desejável para o horário. E olha que, naquela época, não existiam redes sociais para o público trazer à tona os erros mais absurdos do folhetim. Detectado o problema, Silvio definiu bem os núcleos e precisou matar alguns personagens, dividiu o humor, o drama e o romance. Mas houve desperdício de atores e a novela demorou a entrar em entendimento com o espectador. Apenas alguns meses depois do folhetim no ar, a Globo conseguiu dar a volta por cima, emplacando excelentes números de audiência.

Alguns anos após a exibição de Rainha da Sucata, outras novelas da emissora carioca, como Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006), voltaram com elencos numerosos. Essas duas foram escritas por Manoel Carlos e as histórias chamavam atenção por suas tramas centrais serem bem realistas, muito bem trabalhadas, costuradas e desenvolvidas. Mas os personagens secundários de Páginas da Vida mal apareciam e eram muitos. Os capítulos destacavam Helena (Regina Duarte), Nanda (Fernanda Vasconcelos), Marta (Lília Cabral), Alex (Marcos Caruso), Leonardo (Thiago Rodrigues) e outros poucos. O restante dos personagens tinha histórias boas, entretanto sumiam por muito tempo, e quando entravam no ar, pareciam ter saído do nada em direção a lugar nenhum. É bem provável que a característica de Maneco em querer abranger quantos conflitos modernos fossem possíveis em um único folhetim tenha atrapalhado muito a trama. Mas a única certeza que se tem é que, do começo ao fim da novela, deu o maior trabalho cuidar dos bastidores.

Atualmente prestes a completar seis meses de exibição no horário das 21h da Globo, a novela Salve Jorge, de Glória Perez, ainda carrega nas costas a difícil missão de manter a verossimilhança em seu roteiro. Na maioria dos capítulos vistos até aqui, só para se ter ideia, os telespectadores têm usado exaustivamente as redes sociais para apontar situações incoerentes da trama. Um dos motivos para que o folhetim das nove volta e meia caia em diversos furos no roteiro e de continuidade, entre outros, também é o elenco superlotado.

Os mais entendidos em televisão sabem, e não é de hoje, que abrir uma novela com mais de 100 atores, caso de Salve Jorge, tumultua produção, direção, autor e, acima de tudo, a cabeça do público. Novelas simples na maneira de apresentar a história, claras e com poucos personagens, independente deles fazerem parte do núcleo central, ou secundário, sempre deram certo, são os casos de Laços de Família (Manoel Carlos, 2000), Celebridade (Gilberto Braga, 2003) e Senhora do Destino (Aguinaldo Silva, 2004). Daniel Filho, um dos maiores diretores da emissora, sempre afirmou que "se o autor não deixar claro quem é quem nas suas tramas e não souber desenvolver muito bem os personagens, a novela desanda". É exatamente o que acontece em Salve Jorge.

Sem espaço na trama, os atores que possuem menor destaque são jogados para escanteio. Atores insatisfeitos reclamam que estão há longos períodos sem gravar, e o público passa a perceber que os personagens somem sem explicações plausíveis. A atriz Cristiana Oliveira, que vive Yolanda, há um tempo não aparece em Salve Jorge. Da última vez que deu as caras não demorou quatro minutos em cena, depois sumiu e não se sabe quando volta. Vale lembrar que o folhetim entra agora na reta final. Ainda na mesma trama, o problema se tornou comum para Stênio Garcia, Rosi Campos, Cris Vianna, Duda Nagle, Anderson Müller, Narjara Turetta, entre outros.

Quando o sumiço não predomina, a insatisfação por causa de papéis pequenos é exposta pelos atores. É o caso de Vera Fischer, que chegou a dizer que sua Irina "não acrescenta nada na carreira", e de Ana Beatriz Nogueira, que pediu para sair da trama. A lógica parece ser simples: se os personagens não aparecem é porque não são tão necessários para a novela.

Apesar de todo o histórico de sufoco para administrar elencos superlotados, Walcir Carrasco anuncia que a sua próxima novela das 21h, Amor à Vida, seguirá a linha das tramas com grandes elencos. Ao total, serão 90 personagens fixos e cerca de 30 reservados para participações especiais. Pode ser que dê certo, mas com esses exemplos de novelas com problemas por causa do excesso de contingente, já é possível imaginar o barulho que isso irá causar nos bastidores.



Enquete realizada pelo Portal A TARDE, encerrada nesta segunda-feira, 8, perguntou aos leitores da Coluna Palpite o que eles acham do grande número de personagens em Salve Jorge. 54% dos participantes responderam que lotar a novela de atores é desnecessário, porque atores renomados são menosprezados no folhetim. Outros 35% acreditam que vários núcleos ajudam a dar dinâmica à novela. Já 11% dos leitores justificam que há coisas mais preocupantes na trama. A enquente contou com 457 participantes. E você, o que acha dos elencos superlotadas na teledramaturgia da Globo?

