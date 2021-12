Palpite: coadjuvantes roubam a cena em Salve Jorge

A atriz Giovanna Antonelli já viveu uma garota de programa romântica, encenou uma vilã desequilibrada e até deu vida a uma mocinha árabe. Todos os papéis, até aqui, sem exceção, foram marcados pelo sucesso na teledramaturgia brasileira. Já Totia Meirelles, velha conhecida do público na TV e no teatro, também não faz por menos. A atriz emenda uma novela atrás da outra, sempre chamando atenção do público por se entregar ao personagem, independente do tipo que faça. Agora, ambas, Giovanna vivendo a delegada Helô, e Totia como a vilã Wanda, roubam a cena em Salve Jorge, novela das nove, de Glória Perez, atualmente em exibição na Globo.

A Wanda da Totia é uma mulher bastante perigosa. Integra uma quadrilha de tráfico de pessoas, cujo negócio é captar moças ingênuas e bebês indefesos. Aparentemente boa moça, simpática e disposta a ajudar mulheres a mudar de vida com a promessa de um emprego no exterior, trata de conhecer a família das vítimas, come bolo e toma cafezinho com as mães delas, usa nome falso e chega a matar se for preciso.

Na novela, Totia poderia ser uma simples coadjuvante, ficar aquém de seu talento, por conta da condição que o próprio papel impõe, uma vez que ela é só mais uma bandida em meio a uma grande quadrilha. Mas, desde os primeiros capítulos do folhetim, não é essa a sensação que a atriz transmite ao telespectador. Com sua Wanda, que deveria apenas servir de escada para a chefe do negócio, Lívia Merini (Cláudia Raia), Totia consegue ser cômica e má ao mesmo tempo, num misto de ficção e verossimilhança que impressionam além do restante do núcleo composto por Lívia, que mal mexe o pescoço, parecendo uma boneca inflável; Russo (Adriano Garib) que mais cuida do gato Yuri do que faz qualquer outra coisa na quadrilha e Irina (Vera Fischer), que aparece sempre sentada, com ironias nada convincentes.

A atriz transpira naturalidade a cada diálogo, com um tom sarcástico e meio debochado, sem aparentar escrúpulos, sempre acreditando na impunidade do crime. Tudo, sem apelar para o exagero, o que deixa o tema de tráfico humano discutido na novela próximo da realidade.

O destaque na atuação dos coadjuvantes não limita a Totia. Quando Giovanna Antonelli aparece em cena, com sua delegada Helô, seja nas investigações para deflagrar a quadrilha, seja no vai e volta com o ex-marido Stênio (Alexandre Nero), a atriz conquista por não se repetir e representar um modelo de mulher contemporânea: de garra, bonita, bastante feminina e engraçada.

Helô, de coajuvante, transformou-se na heroína de Salve Jorge, papel que deveria caber à protagonista Morena, a jovem traficada para a Turquia vivida por Nanda Costa. Mas o público torce por Helô na carreira de delegada federal e acredita que é ela quem vai acabar de uma vez por todas com a máfia internacional, torce muito mais por ela do que por Morena, inclusive. Nas cenas com Nero, a atriz também faz com que as telespectadoras visualizem uma história de amor muito real, com boa química entre o casal e muitos altos e baixos, como qualquer relacionamento.

Gloria Perez explicou, em diversas entrevistas à imprensa, que a grande quantidade de personagens em suas novelas é proposital para que os atores se destaquem. Nesse caso, Giovanna Antonelli e Totia Meirelles conseguiram suprir as expectativas tanto da autora quanto do público. Por essas duas sim, dá até gosto de assistir Salve Jorge.

