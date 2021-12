Paloma doará fígado para Paula em Amor à Vida

Em Amor à Vida, Paula (Klara Castanho) terá lúpus e precisará de um transplante de fígado, segundo a colunista Patrícia Kogut. A doença da menina irá mudar os rumos da trama de Walcyr Carrasco, pois será o momento em que a verdade sobre a paternidade de Bruno (Malvino Salvador) virá à tona. Ele não poderá doar parte de seu órgão e Paloma descobrirá que ele não é o pai biológico da garota.

Apegada a menina, Paloma estará disposta a fazer a doação e, por isso, fará um teste para saber se é compatível. Será quando ela acabará encontrando uma compatibilidade que só existe entre mães e filhos. Paloma, então, fará um teste de DNA e saberá que é a mãe de Paula.

Apesar da confirmação do teste, Bruno continuará afirmando ser o pai da menina. Mas, a pediatra colocará Perséfone (Fabiana Karla) contra a parede e a enfermeira-chefe contará que a garota, encontrada numa caçamba de lixo, foi registrada como filha do corretor com a ajuda dela e de Glauce (Leona Cavalli).

Paloma entrará com um pedido de guarda e ganhará na justiça o direito de criar a menina. Entretanto, Paula, apesar de gostar muito de Paloma, não vai gostar de ficar longe de Bruno. A menina irá rejeitar a mãe e Paloma terá conquistar o amor da filha.

