Pais de Cézar defendem atitudes do brother no BBB 15

A desconfiança dos colegas de confinamento sobre a origem humilde de Cézar e o sofrimento que ele passou na infância continua no Big Brother Brasil 15. Durante a festa Pezinho na Bahia, Luan voltou a acusar o paranaense de "só querer se promover".

Pouco tempo depois de deixar o BBB 15, Angélica também detonou o brother e disse que ele "faz um personagem". Porém, os pais de Cézar, Maria Rosa e Darcílio, provam que a vida do rapaz não é nada mole.

De acordo com o site 'Gshow', a mãe do estudante de Direito defendeu o filho das acusações e disse que ela e o marido fizeram sacrifícios para criar Cézar e mais três filhos em Rio Claro, na Zona Rural de Inácio Martins, no interior do Paraná.

"Era muito difícil. O único modo de sobreviver era plantar milho, feijão e arroz. Mas era pouco, e a gente já devia muito no armazém. Não tínhamos geladeira e nem cama, só colchão de palha e um fogãozinho a lenha. A vida dele foi muito sofrida", disparou dona Maria.

