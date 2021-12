Pai do apresentador Yudi, Nelson Tamashiro morre por complicações da Covid-19

O pai do ex-apresentador do SBT, Yudi Tamashiro, morreu na noite desta quarta-feira, 31, após complicações causadas pela Covid-19. Nelson Tamashiro, de 56 anos, era hipertenso e estava intubado no Hospital Municipal Santa Ana, no município de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho", escreveu a assessoria de Yudi.

No último dia 15, Nelson havia sofrido uma parada cardíaca e também chegou a apresentar saturação nos rins por consequência da doença. Desde então, Yudi chegou a mobilizar diversas pessoas nas redes sociais para uma corrente de oração em favor da vida de seu pai.

Em suas redes sociais, Yudi publicou uma foto com o fundo todo preto, em sinal de luto. Na legenda, o apresentador escreveu um versículo bíblico: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Te amo, meu pai”. Nelson deixa uma esposa e dois filhos.

Recentemente, a mãe do apresentador, Tânia Tamashiro, que também havia sido diagnosticada com Covid-19, conseguiu se recuperar da doença.

