Pai de Paulo Gustavo pede orações pelo filho; ator segue intubado por Covid-19

Pai do ator Paulo Gustavo, Júlio Marcos foi até às redes sociais nesta sexta-feira, 2, para pedir orações ao artista, que segue intubado por complicações da Covid-19.

"Meus amigos, nesse momento em que todo o planeta está tão triste, precisamos alavancar e elevar nossa fé! Em especial, nosso amigo Paulo Gustavo está enfrentando uma árdua e dolorosa luta! Por isso, neste domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte em um dia muito especial! Cada um com sua fé, religião, crença, mas, principalmente, muita energia", disse Júlio.

Internado desde do o último dia 13 após ser diagnosticado com a Covid-19, o humorista apresentou uma evolução no seu quadro, porém, segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Rio de Janeiro.

"Nas últimas 48 horas, o paciente apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada hoje. A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente", diz o último boletim da unidade de saúde.

