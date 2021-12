Pai de Emilly teria procurado a Globo após brigas no BBB 17

Após a briga polêmica que Emilly e Marcos tiveram na madrugada deste domingo, 9, no Big Brother Brasil 17 (TV Globo), várias pessoas se manifestaram nas redes sociais pedindo a expulsão do médico do BBB 17, inclusive o pai da gaúcha, Volnei Alves.

No Twitter, a irmã gêmea de Emilly, Mayla, revelou que o pai da sister está em contato com a produção do reality para falar sobre a situação.

“Quero deixar claro para todos, meu pai está em contato com a produção. Chegou no limite. Estamos devastados com tudo que vimos”, escreveu.

Por conta das graves dicussões, Marcos chegou a ser chamado no confessionário do programa na noite deste domingo, 9, para falar sobre o assunto.

