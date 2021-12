Pai de Cássio busca ajuda para defender brother

Um dia após Cássio Lannes, confinado do BBB 14, ter sido denunciado ao Ministério Público do Rio de Janeiro por ter feito uma declaração polêmica dentro da casa, o pai do brother revelou ao site 'Uol' que contratou um escritório de advocacia no Rio de Janeiro para tratar do assunto. A denúncia do MP foi feita nesta quinta-feira, 6.

"O que o Cássio fez foi uma brincadeira motivado por um comentário de Valdirene (Tatá Werneck)", disse Cary Carvalho, pai do participante.

Cary, no entanto, reconhece que o comentário foi de mau gosto. "Foi um comentário imbecil que ele fez. Mas ao observar o contexto, é evidente que foi uma brincadeira", apontou.

Na opinião do pai de Cássio, o brother entrou na brincadeira após Valdirene (Tatá) dizer que tinha uma amiga que tinha morrido após transar com um homem grande.

Ainda de acordo com ele, Cássio não é preconceituoso, muito menos racista. "Ele já trouxe aqui em casa três ou quatro namoradas negras", garantiu. Cary comentou ainda a expressão "atravessou", que foi usada pelo filho.

"A palavra atravessar é gíria e significa transar, em Porto Alegre. Ele não quis dizer que matou ou atravessou alguém na hora do sexo" explicou. "Qualquer procurador que analisar o caso verá que foi uma brincadeira boba", disse Cary.

