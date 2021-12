Página reúne pedidos inusitados feitos a Luciano Huck

Furiosos com a rejeição por parte do apresentador Luciano Huck, famoso pelos quadros apresentados em seu programa semanal em que ajuda pessoas carentes, muitos internautas escrevem desaforos ou súplicas desesperadas no perfil oficial do empresário no Facebook.

Os recados mais bizarros foram compilados e estão sendo publicados na página "AjudaLuciano", novo sucesso da rede social, que, ativa há pouco mais de uma semana, já tem mais de 69 mil seguidores.

Entre os recados inusitados, frases como: "Luciano, me ajude aqui. As pombas estão invadindo" e "Oi, Lu. Vem aqui em casa tomar um café. Aproveita e arruma a casa" são alguns dos pedidos estranhos feitos por internautas que acreditam que o apresentador pode resolver todos os seus problemas, ou que, no mínimo, querem fazer os outros rirem, assim como o criador da fanpage.

