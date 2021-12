“Page Cardio” – O retorno de Sandra Oh às telas

Na décima temporada, quando Sandra Oh saiu de Grey’s Anatomy, os fãs da série sentiram – e muito – a diferença. Não apenas pelo carisma e importância que Cristina Yang, sua personagem, acumulou ao longo dos dez anos no drama médico, com suas opiniões bem definidas e bordões (“Page Cardio” vai ficar para sempre na história do seriado), mas pelo trabalho excelente da atriz.

Até então ela ainda não tinha tido destaque na televisão. Este ano, no entanto, recebemos a feliz notícia de que a atriz estrelaria o próprio seriado na BBC – Killing Eve, um misto de suspense e drama que coloca em evidência a complexa relação entre uma policial (Sandra) e uma assassina profissional (Jodie Comer).

Algumas coisas, no entanto, precisam ser pontuadas: esperar ver Cristina Yang em Eve, nova personagem de Sandra Oh, não é uma boa decisão. Há semelhanças entre elas, claro: a médica e a policial são ambas brilhantes em seus trabalhos, desejam mais da carreira e são arrogantes na própria genialidade. Apesar disso, as delimitações entre ambas são bastante perceptíveis.

Crime misterioso

Em Killing Eve, nossa história começa com um assassinato misterioso: um homem sangra até a morte por um corte na artéria femoral e as circunstâncias do crime deixam a polícia britânica sem saber o que fazer. Parece um trabalho de profissional, cuja única testemunha era a namorada ligeiramente drogada do homem.

Nossa Eve não é investigadora, mas essa é a função que ela almeja. E vai, no primeiro episódio do drama, burlando as regras para tentar identificar o assassino.

Ou assassina, como o telespectador já sabe. Villanelle (Jodie, muito boa no papel!) é profissional, gosta do que faz e mostra muita arrogância ante os seus trabalhos. Há um bom humor inerente nessa figura antagonista, coisa que percebemos em cada detalhe das suas aparições: do momento em que ela enfia um prendedor de cabelo no olho da sua segunda vítima do piloto à cena em que derruba o sorvete de uma garotinha. Há, ali, alguém digno de acompanhar.

Mulheres fortes

E essa irreverência da assassina vai cruzar o caminho de ninguém menos do que Eve. No desenrolar do primeiro episódio, elas se cruzam ainda sem saber quem são. Ao longo da temporada, que tem oito episódios de pouco mais de 40 minutos, ficam a expectativa e a promessa de que uma ficará obcecada pela outra.

Killing Eve é uma série que, já nos seus primeiros minutos, envolve. As duas atrizes em destaque na série contribuem muito para isso. A trama é ágil, inteligente, e a boa e velha estratégia de cão e gato funciona muito bem na tela. A suposta dicotomia entre bem e mal é questionada ao ponto em que um se deixa seduzir pelo outro.

E, claro, é gratificante ver uma trama centrada basicamente em duas mulheres de personalidades fortes. As séries têm avançado bem neste ponto, mas bater nessa tecla é importante: queremos mais.

Antes da sua estreia para os gringos, a segunda temporada já tinha sido confirmada pela BBC. A receptividade do drama tem sido excelente pela crítica. Para quem quiser dar uma espiada, o episódio-piloto está disponível no site da emissora. Enquanto isso, ela segue sem data de estreia prevista para o Brasil. Mas vale a pena dar uma olhada no que o seriado propõe e ficar atento para quando ele estrear por aqui.

