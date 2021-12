Padre Solano é comparsa de Carminha em falcatruas

O religioso ajuda Carminha (Adriana Esteves) a desviar as verbas da ONG administrada pela vilã na novela "Avenida Brasil". A descoberta acontece quando Tufão (Murilo Benício) via à ONG e fica chocado ao ver o estado do local. O ex-jogador pressiona padre Solano (Márcio Tadeu Lima), e ele inventa que a empresa que ia fazer a obra faliu.

Mas ao sair, uma freira lhe revela a verdade: "O dinheiro que o senhor doou nunca chegou aqui". Carminha, claro, joga toda a culpa no pároco. "Será que ele é padre? Vai que é um impostor perdido nesse fim de mundo...", dispara na maior cara de pau.

