Outra obra do autor de Game of Thrones vai virar seriado

Os fãs do escritor George R.R. Martins já podem comemorar. O conto "Skin Trade", escrito para a antologia de horro "Night Visions 5", vai se tornar um seriado no Cinemax. O conto ganhou o World Fantasy Award no ano em que foi publicado, em 1988.

A história mostra uma série de assassinatos em que as vítimas tem as peles arrancadas. O detetive Randi Wade e o cobrador Wilie Flambeaux - um lobisomem - se unem para solucionar quem está por trás desses homicídios, um uma história tipicamente noir.

"Estou muito animado em anuncioar que o Cinemax adquiriu os direitos televisivos para "The Skin Trade". O negócio está fechado", escreveu Martin no blog pessoal. "Em se tratando de Hollywood, você nunca sabe onde as coisas vão terminar, mas se eles gostarem do roteiro, vamos filmar um piloto e, quem sabe, talves tenhamos uma série no ar", explicou.

O roteiro será assinado por Kalinda Vazquez (Prison Break e Once Upon a Time). A escolha foi aprovada pelo escritor. "A emissora e meus agentes se encontraram com vários escritores, muitos impressionantes. Mas a visão de Kalinda sobre a história e os personagens me surpreendeu", revelou.

Esta não foi a primeira vez que Martin tentou levar para a televisão o conto. Em 1991, ele escreveu um piloto para a ABC, mas o projeto não foi adiante. Agora, anos depois e com a moral alta pelo sucesso de Game of Thrones, Martin vai ter uma nova chance de adaptar sua história.

