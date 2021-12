Otávio leva tiro de capanga de namorada em "Salve Jorge"

Em "Salve Jorge", Haroldo (Otaviano Costa) vai com Lívia (Claudia Raia) para Madri, na Espanha, e resolve conhecer uma boate investigada por tráfico de pessoas.

Por coincidência, o advogado vai parar no lugar onde estão as meninas dela. A vilã se desespera e avisa Russo (Adriano Garib) que, pensando se tratar de um policial, alveja o rapaz. Com o tiro, Haroldo fica entre a vida e a morte.

